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2 часа назад

Представлен список Мстителей в новом фильме франшизы «Династия Канга»

Слово и Дело

Журналисты смогли узнать, какие герои войдут в состав Мстителей в новой части ленты от вселенной студии Marvel.

Представлен список Мстителей в новом фильме «Династия Канга»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пятый фильм «Мстители: Династия Канга» должен выйти в 2025 году. Герои вселенной объединятся для борьбы с новым злодеем Кангом Завоевателем.

По данным YouTube-канала Heavy Spoilers, компания собирается включить в картину трех героев. Первым в списке выступает Сокол, настоящее имя которого Сэм Уилсон. Он будет новым лидером Мстителей как один из ветеранов. Капитан Америка передал ему свой щит в последнем фильме.

Герой Шан-Чи тоже войдет в состав супергеройской команды. Он встретился с Мстителями в сцене после титров ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Шури тоже может выступить защитником Земли. Она приняла мантию Черной Пантеры в вышедшей картине «Черная Пантера: Ваканда навеки».

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