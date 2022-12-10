Актер Денис Матросов: «Некому отправить СМС…»

Актер Денис Матросов сыграл почти в 50 фильмах, среди которых культовые и любимые «Подари мне жизнь», «Дом с лилиями», «Уроки счастья». Построил три дома, у него растут два прекрасных сына… Но настроение у юбиляра отнюдь не праздничное, и тому есть свои причины…

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Денис, 10 декабря вам исполнилось 50 лет…

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- Я не скрываю свой возраст, но день рождения меня не радует. Не хочу ни поздравлений, ни праздников - ничего не хочу. Мой внутренний мир на сегодняшний момент подломлен.

- Почему?

- Думаю, я не выполнил своих обещаний перед самим собой, не сделал того, что должен был сделать. У меня семья всегда была в приоритете, но… не складывается пока. Надеюсь, новые рубежи исправят мое мироощущение.

«ВСЕ ЖЕНЫ С ДОМАМИ»

- Вы остались без папы, когда вам было 11 лет. Чему он успел научить вас и что вы передаете своим сыновьям?

- Ценить семью. Когда папы не стало, у мамы рухнул мир. Она была очень молодая, но после смерти отца - ни с кем и никогда. Такой вот пример лебединой верности. И еще папа научил меня работать руками. Даже не то чтобы учил - просто он все делал сам: от починки «запорожца» до обустройства дома.

Он был инженер и архитектор, любил из каких-то деталей и кусочков придумать и собрать что-то, починить. Мне это так нравилось! Я и сейчас очень люблю делать что-то своими руками: мастерить, чинить. И детей стараюсь приучать работать руками. И мальчишки мне с удовольствием помогают…

Вообще мужчина с руками должен быть! Я, например, сам построил три дома в прямом смысле слова: начиная от проекта на компьютере, дизайна и заканчивая кладкой кирпичей, штукатуркой, укладкой полов. Гены проснулись! Мне хотелось доказать, что я - мужик. Да и интересно же!..

Только эти дома семью не сохранили. Напротив, Маша (известная актриса Мария Куликова была первой женой Дениса. - Ред.) вообще была против моего такого активного участия в строительстве. Сейчас ребята из нашей хоккейной команды артистов «КомАр» шутят: «Матросов, хватит строить дома!» Но мои жены - все с домами остались...

- А не хотелось изначально пойти в другой вуз - более прикладной, что ли?

- Да, истинно: хочешь приключений на одно место - имею в виду голову - поступай в театральный. Изначально я собирался в Плехановский, но мою жизнь развернул случайный конкурс чтецов: сначала в школе первое место, потом - в районе и в итоге - победа на городском конкурсе. Судьба решилась, хотя все родственники были категорически против, только мама поддержала…

А актерскую профессию я отчасти сейчас поменял. Точнее, расширил рамки. Несколько лет назад задумался, что хочу делать свои спектакли, работать с актерами, режиссерами, авторами, с которыми именно мне хочется. И на сегодня я стал продюсером своего коллектива: создал Театр Дениса Матросова. Плюс попробовал себя в режиссуре. Во время пандемии из-за бесконечных отмен и переносов спектаклей финансово прогорел. Но все обязательно будет хорошо, так как наши спектакли добрые, смешные, без надоевшей всем пошлости. Нас посмотрели уже больше 500 тысяч человек в более чем двух сотнях городов России и за рубежом!

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

- Ваша карьера началась со сказки. Причем в буквальном смысле - вы попали в программу «В гостях у сказки»…

- Я учился на первом курсе Школы-студии МХАТ, а у моего однокурсника жена работала на телевидении. Она сказала, что ищут соведущего для Валентины Михайловны Леонтьевой и вроде я по описанию подхожу. Я приехал, поговорил с режиссером, мне примерили костюм и через день сказали: «Приезжай на съемку». У меня поджилки трясутся, текст учу…

- Чего боялись?

- Неизвестности. Ну и близости в кадре с легендой - с самой тетей Валей! Кстати, вы знаете, мы с ней очень много разговаривали о семье, возможно, потому что я ровесник ее сына, а отношения с родным сыном для нее были очень трудными и важными. Она сама всегда начинала говорить на эту тему и много, много раз мне повторяла, что никакая работа не стоит семьи...

- Вы работали не только с тетей Валей, но и с великими актерами Театра Советской армии…

- Да, с Владимиром Зельдиным, с Ниной Сазоновой, с Людмилой Касаткиной… Сколько уроков жизни я от них получил! Эти заслуженные люди проехали с нами, молодыми актерами, огромное число воинских частей. Им всегда предлагали ехать в отдельных машинах, но они тряслись с нами в автобусах, говоря, что так веселее. Были абсолютно преданы искусству, театру, армии и подавали нам пример - и гражданский, и человеческий, и профессиональный…

«Я – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛИК!»

- Кого бы вы хотели сыграть?

- Не могу сказать, кого конкретно, но хочется, чтобы в каждой роли было немножко Гамлета… Гамлет — это прежде всего сомнения в принятии решений, и именно за этими метаниями человека интересно наблюдать зрителю. Если есть сомнения - есть неоднозначность и многогранность. И чем больше граней у твоего персонажа, тем его интересней играть. Мне повезло: у меня почти все роли такого плана. Есть и комедийные, и драматические персонажи. К счастью, штампа актера одной роли я избежал.

- А чему смогли научиться благодаря кино?

- Ну, например, в фильме «Наваждение» мой герой - чемпион мира по мотокроссу. Продюсеры запрещали мне садиться на профессиональный байк, а режиссер взял на слабо: «Ну что, не сядешь сам?» Я поддался, покатался минут 10, освоился… Или в картине «Мусорщик» у меня была небольшая роль крупье. Режиссер хотел, чтобы в кадре я сам делал все хитрые движения руками. Меня отправили на две недели учиться в казино - и я там столько всего узнал про игорную индустрию!.. А еще я профессиональный алкоголик: сколько же я, трезвенник, пьяных переиграл!

- А вы вообще не пьете?

- Немного могу выпить. В хорошей компании - почему нет? Но это бывает очень редко. Зато почему-то очень часто мне предлагают сыграть пьяных - говорят, очень убедительно получается… Кстати, из-за алкоголя на съемках случился однажды конфуз. В сериале «Дом с лилиями», когда героиня Ани Горшковой мне изменила, я в отчаянии прихожу к женщине, которая давно меня добивалась. А у нее к чаю - рижский бальзам. Поставили нам граненые мини-стаканчики граммов на сто. Команда «Мотор!». Я вскрываю бутылку, залпом опускаю в себя три такие дозы… Ой, думаю, что со мной?! (Смеется.) Честно, не знал, что там 44 градуса!

На второй дубль мне предложили разбавить. Я радостно согласился, пью залпом еще три рюмки…. И тут мне приходит в голову шальная мысль закинуть ногу на ногу. А моей партнерше именно в этот же момент захотелось наклониться, и… моя нога встречается с ее глазом! Следующую любовную сцену она играла уже только одним профилем…

- Это же был не первый ваш опыт работы с режиссерами Краснопольским и Усковым?

- Да. Мне повезло сняться у них в четырех проектах, причем в главных ролях. А познакомились мы еще на сериале «Две судьбы». Там была небольшая роль, но сериал сыграл огромнейшую роль в моей судьбе: я узнал не только Краснопольского и Ускова, но и встретился с актрисой Машей Куликовой! Нашему сыну Ване уже 11 лет…

«ЭТО НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ»

- Но вернемся к началу разговора - о внутреннем мире и о том, что не складывается…

- Речь о семье. О том, чего сейчас у меня нет… Я влюбчивый товарищ и при этом верный. Когда, как мне кажется, меня любят в ответ - готов отдать все. Но к 50 годам я не научился любить себя. А это по большому счету плохо. Все психологи говорят: сначала полюби себя, а потом уже остальных. Но у меня так не получается...

С мамами Вани и Феди актер уже расстался

- Так что у вас сейчас по части любви?

- Дети меня любят. И ничего нет важнее этой любви, Ваньки и Федьки. Ваня повзрослел, меня очень поддерживает, и я знаю, что он за меня - в бой с кем угодно! В обиду папку не даст, как и я его. Да и Федя подрастает, уже шесть лет. Моя мама их безгранично любила, да и они ее обожали. Она с ними и на каток, и на лыжах, и на велосипеде. В этом году моей любимой Федоровны, моей мамы не стало...

Мне кажется, нет сильнее любви, чем родительская. В личной жизни хочется так же: чтоб и в горе, и в радости. Чтоб тылы крепкие. Когда есть плечо, на которое можно опереться, не страшны никакие преграды и падения…

Честно, сейчас я подломился. Сижу недавно ночью в аэропорту, лечу куда-то с гастролями, и понимаю, что некому отправить СМС о том, что вылетаю, приземлюсь тогда-то. Никто не ждет ночного сообщения от товарища Матросова. Это новый этап в моей жизни, и я обязательно пройду его достойно...