Декабрь этого года богат на премьеры новых фильмов. Картины можно будет увидеть как в кинотеатрах, так и на стриминговых платформах. Блогер рассказал в TikTok о новых фильмах декабря, которые точно заслуживают вашего внимания.
“Пиноккио Гильермо дель Торо” - экранизация знаменитой истории о деревянном мальчике от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. Картина снята в формате кукольного анимационного фильма. В прокате с 9 декабря.
“Аватар: Путь воды” - продолжение зрелищной фантастической истории от Джеймса Кэмерона, в этот раз Джейка Салли ожидает захватывающее путешествие по океанам Пандоры.
“Достать ножи: Стеклянная луковица” - увлекательный детектив с Дэниелом Крейгом. Детективу предстоит раскрыть загадочное убийство, случившееся на отдыхе.
Подробнее об остальных интересных премьерах декабря смотрите в видео.
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