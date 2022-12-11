Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Скоро начнутся съемки комедии “Танцуй, Селедка!” с Александрой Бортич

Клео.Ру

Стало известно, что ведется подготовка к съемке комедийного фильма под забавным названием “Танцуй, Селедка!”. Съемки пройдут в Краснодарском крае, в Туапсинском районе. В главной роли будут Александра Бортич и Павел Майков.

Скоро начнутся съемки комедии “Танцуй, Селедка!” с Бортич
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Раскрыли немного информации по сюжету. Во главе истории будет извечная проблема отношений детей и родителей. Молодая героиня по имени Жанна вынуждена будет покинуть Москву и вернуться в родной город.

Причина возвращения - смерть отца, которого она не видела около двадцати лет. Девушка планирует похоронить отца и затем вернуться в Москву. Но все идет не по плану. Внезапно отец оживает и просит провести вместе с ним один последний день. Тут и начнется все самое интересное.

Фильм планируется выпустить в жанре черной комедии. Если у режиссера получится грамотно реализовать все задуманное, то может получится довольно интересная кинокартина. Однако, это мы узнаем уже после официального релиза.

Режиссером фильма выступает Александра Лупашко, продюсер - Сергей Сельянов. Разработкой занимается компания СТВ. Релиха запланирован на 2023 год.

Фильмы,Александра Лупашко,Павел Майков,Александра Бортич,Сергей Сельянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители