Филлипс показал фотографию со съемок второй части «Джокера»

Американский режиссер Тодд Филлипс подтвердил информацию о начале съемок второй части «Джокера». Он опубликовал фотографию, на которой актер Хоакин Феникс запечатлен в образе главного героя киноленты.

На снимке показан процесс бриться актера. Вероятно, кадр взят из сцены, которая разворачивается в больнице Аркхем, куда был доставлен главный герой в конце первой части. В связи с этим можно предположить, что сюжет сиквела будет разворачиваться в учреждении для психически больных.