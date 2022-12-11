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1 час назад

Режиссер Тодд Филлипс показал фотографию со съемок второй части «Джокера»

Слово и Дело

Американский режиссер Тодд Филлипс подтвердил информацию о начале съемок второй части «Джокера». Он опубликовал фотографию, на которой актер Хоакин Феникс запечатлен в образе главного героя киноленты.

Филлипс показал фотографию со съемок второй части «Джокера»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На снимке показан процесс бриться актера. Вероятно, кадр взят из сцены, которая разворачивается в больнице Аркхем, куда был доставлен главный герой в конце первой части. В связи с этим можно предположить, что сюжет сиквела будет разворачиваться в учреждении для психически больных.

«День первый. Наш мальчик», — подписал снимок режиссер.

Премьера второй части «Джокера» запланирована на 2024 год. Фильм выйдет под заголовком «Безумие для двоих».

Фильмы,Хоакин Феникс,Тодд Филлипс,
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