Какие фильмы посмотреть в интернете

Документалка Netflix о чудесах психотерапии, красивые и богатые в “Треугольнике печали”, психологический триллер с Евой Грин и воодушевляющая танцевальная мелодрама. В нашей подборке киноновинки, которые скрасят ваш вечер.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Комедийный актёр Джона Хилл вместе с Netflix снял документальную оду своему психотерапевту. Вуди Харрельсон переоделся в капитана роскошного круизного судна и смотрит, как во время катастрофы с богачей слетают маски лицемерия. Ева Грин в полной мере испытывает на себе эффект ноцебо и лечится у знахарки. Юная прима балета кардинально меняет свою жизнь из-за трагической случайности и ищет свободы в дерзком хип-хопе. В рубрике #КиноЗдесь только самые интересные новинки кино.

Видео дня

"Стац: Инструменты успеха", 2022 год

Режиссёр: Джона Хилл

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 96 минут

О фильме. Герой трешовых комедий, голливудский актёр Джона Хилл выпустил документальный фильм-оду своему психотерапевту Филу Стацу. Сеансы со Стацем изменили жизнь Джоны, который до этого продолжительное время страдал от глубокой депрессии. Актёр решил снять об этом документалку в надежде, что она сделает жизни других людей лучше. Фильм построен на откровенных душевных диалогах Джоны и Фила. Через них зрителю раскрываются те самые инструменты жизненного успеха, очаровательные по своей простоте, но при этом весьма эффективные.

Что интересного. Страдающий болезнью Паркинсона психотерапевт Фил Стац, тем не менее, полон позитива, любви к жизни и мудрости. В документалке герои делятся переживаниями, страхами и эмоциями, не понаслышке знакомыми каждому из нас. В одном из своих монологов Стац предлагает разделить жизнь человека на три “аспекта реальности”, с которыми сталкивается каждый: неуверенность, боль и постоянная работа. Эксперт предлагает взглянуть на них как на главных злодеев, антигероев в фильме вашей жизни, и единственный способ вырасти над собой, продвинуться - это дать им бой. Фильм Джоны Хилла - своего рода киносеанс у психотерапевта, он содержит важные подбадривающие слова, которые многим из нас порой так необходимо услышать.

Кому не понравится. Тем, кто не любит копаться в своём психологическом состоянии.

"Треугольник печали", 2022 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 147 минут

О фильме. Помпезная яхта стоимостью в несколько миллионов долларов. Роскошный круиз, объединивший на борту все “сливки” богатого общества. Эксцентричный капитан-марксист в исполнении блестящего Вуди Харрельсона. "Треугольник печали" рассказывает, как отправившиеся в дорогостоящее путешествие на яхте мечты богачи сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами.

Что интересного. Комедийный фильм-катастрофа показывает, как буйство стихии в один момент смывает с людей всю претенциозность и пафос. Как только привычный уклад жизни разрушится, героям заново придётся переосмыслить свою значимость и место в мире.

Кому не понравится. Тем, кому не интересно смотреть, как с богатых и красивых людей срывают маску лицемерия.

"Дурной глаз", 2022 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.0

Время: 96 минут

О фильме. Кристин, роль которой исполняет утончённая Ева Грин, страдает от ужасных видений и болей. Пытка прекращается, когда на пороге её дома как по волшебству появляется загадочная знахарка. С этих пор только этой женщине становится под силу избавить Кристин от мучительных симптомов. Проблема в том, что “лечение” временное и требует регулярного повторения. А незваная гостья всё сильнее вмешивается в дела семьи и самой героини.

Что интересного. Кино, оригинальное название которого по-английски звучит как Nocebo, во всей красе демонстрирует так называемый эффект ноцебо. Ноцебо противоположно эффекту плацебо. То есть, если человек верит в отрицательные свойства средства, оно действительно может ему навредить.

Кому не понравится. Тем, кто не любит запутанные фильмы про игры разума с налётом мистики.

"Шагни вперёд", 2022 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 117 минут

О фильме. "Когда ты строишь свою жизнь только на способностях тела, в 35 лет тебе конец, надо начинать заново". Красавица Элиза - юная прима балета. Её выступления собирают полные залы и будоражат толпы поклонников. У героини насыщенные и яркие отношения с любимым парнем. Но всё это ровно до того момента, пока девушка не получает серьёзную травму, которая кардинально разделяет её жизнь на “до” и “после”. Внезапную отдушину Элиза находит в современном танце.

Что интересного. Исполняющая роль Элизы французская актриса Марион Барбо сама всю жизнь профессионально занимается танцами. Хореографические таланты очень пригодились девушке при работе над фильмом. В “Шагни вперёд” много динамичных и завораживающих сцен, впечатляющих и дерзких танцевальных номеров. На выходе получилось мотивирующее кино о поиске жизненного пути и своего призвания.