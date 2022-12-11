Кэмерон вдохновлялся "Властелином колец" при создании "Аватара"

«Моей [ролевой] моделью было то, что Питер Джексон сделал с «Властелином колец», что в свое время было безумной ставкой. И действительно, снимаю шляпу перед тем, как они воспользовались этим шансом, чтобы запустить [сразу] все три фильма. Но у него был [составленный] по книгам план, так что он всегда мог показать актерам все, что им надо было знать об арках персонажей, так что я почувствовал, что мне нужно сделать то же самое. Мне пришлось разыгрывать все так, будто книги уже существовали. И единственным вариантом сделать это было написать все сценарии, чтобы актеры могли начать разрабатывать своих персонажей», — сказал кинематографист.