Кэмерон вдохновлялся "Властелином колец" при создании "Аватара"

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что ориентировался на трилогию Питера Джексона «Властелин колец» при работе над франшизой «Аватар». Об этом постановщик рассказал в интервью изданию Collider.
Отвечая на вопрос журналиста, почему ему важно было закончить сценарии ко всем продолжениям «Аватара» до начала их производства, Кэмерон отметил, что такой подход не уникален для этой франшизы, но он счел его идеальным для актеров.
«Моей [ролевой] моделью было то, что Питер Джексон сделал с «Властелином колец», что в свое время было безумной ставкой. И действительно, снимаю шляпу перед тем, как они воспользовались этим шансом, чтобы запустить [сразу] все три фильма. Но у него был [составленный] по книгам план, так что он всегда мог показать актерам все, что им надо было знать об арках персонажей, так что я почувствовал, что мне нужно сделать то же самое. Мне пришлось разыгрывать все так, будто книги уже существовали. И единственным вариантом сделать это было написать все сценарии, чтобы актеры могли начать разрабатывать своих персонажей», — сказал кинематографист.
Также Кэмерон отметил, что в действительности одновременное производство нескольких фильмов не сильно отличается от работы над мини-сериалами.
Ранее Кэмерон заявил, что «Аватар 2» превзошел фильмы Marvel по качеству спецэффектов.