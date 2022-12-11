Вышел тизер второго сезона сериала "Охотники" с Аль Пачино

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал первый тизер заключительного второго сезона сериала «Охотники», одну из главных ролей в котором исполняет Аль Пачино.
Действие шоу разворачивается в Нью-Йорке 70-х, сюжет посвящен группе охотников за нацистами, которые сбежали из Третьего рейха и планируют построить в США Четвертый. Кроме Пачино в «Охотниках» снимались Логан Лерман (фильмы о Перси Джексоне), Лена Олин («Невыносимая легкость бытия»), Джеррика Хинтон («Анатомия страсти»), Сол Рубинек («Хранилище 13»), Кэрол Кейн («Хестер Стрит») и Джош Рэднор («Как я встретил вашу маму»).
Во втором сезоне герои встретятся с самим Адольфом Гитлером, которого играет Удо Кир, известный по фильмам Ларса фон Триера.
Премьера всех эпизодов второго сезона состоится 13 января 2023 года.