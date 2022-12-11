Рецензия на мультфильм "Пиноккио" Гильермо дель Торо

На Netflix вышел кукольный мультфильм Гильермо дель Торо «Пиноккио» — одна из самых ожидаемых картин этого года (а на самом деле — последних 15 лет). Это сильно измененная версия сказки Карло Коллоди, которая во многом противоречит и перечит оригиналу. На взгляд кинокритика «Газеты.Ru» Павла Воронкова, от этого становится только лучше.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Италия, 1930-е годы. В небольшом городке столяр Джепетто (Дэвид Брэдли), оплакивая погибшего в Первую мировую сына Карло, изготавливает марионетку из сосны, которую срубил на его могиле, — прямо с поселившимся в дупле сверчком-путешественником Себастьяном Дж. Крикетом (Юэн Макгрегор). Проснувшись с похмелья, столяр обнаруживает, что кукла бегает и разговаривает: ночью, пожалев убитого горем отца, ее оживила Лесная фея (Тильда Суинтон). Деревянного мальчика называют Пиноккио (юный Грегори Манн), душевная рана Джепетто начинает затягиваться, но тут в судьбу марионетки вмешиваются коварный граф Вольпе (Кристоф Вальц), колесящий по миру со своим кукольным шоу и обезьяной Спрезатуррой (Кейт Бланшетт), — а также подеста-фашист (Рон Перлман), который хочет превратить Пиноккио в суперсолдата.

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В столе Гильермо дель Торо есть много нереализованных задумок (основной остается экранизация «Хребтов безумия» Лавкрафта), и понятие «производственный ад» ему знакомо не понаслышке. Собственного «Пиноккио» режиссер, еще ребенком влюбившийся в «диснеевский» мультфильм 1940 года, хотел снять чуть ли не всю жизнь. Всерьез речь об этом зашла около 15 лет назад, но долгое время ничего не складывалось: никто не хотел давать денег, а Дель Торо настаивал на том, что мультфильм должен быть кукольным. Потом появился Netflix (видимо, воодушевившись успехом «Формы воды» на «Оскаре»). И кукла ожила.

Многолетние проволочки стоили того: «Пиноккио Гильермо дель Торо» — лучший «Пиноккио». Имя режиссера прикручено здесь к официальному названию не из тщеславия (хотя никто бы и слова не сказал), это действительно совершенно дельторовское кино, сильно разнящееся с предыдущими версиями Пиноккио, — чарующе мрачная сказка с диковинным бестиарием, ужасно трогательная, если не душераздирающая. И, как и в случае с «Лабиринтом фавна», сказка, помещенная в ужас реальности фашистского государства.

Помимо заметных глазу изменений (например, Лиса, Кот и хозяин кукольного театра Манджафоко склеены в одного графа Вольпе, а вместо острова Удовольствий Пиноккио попадает в военный детский лагерь) фильм предлагает еще кое-что: радикальный пересмотр идеологической подоплеки книжки Карло Коллоди и ее «диснеевской» адаптации. В пересказе дедушки Дель Торо «Пиноккио» лишается удушливой назидательности, граничащей с презрением и детоненавистничеством.