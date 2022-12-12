7 лучших комедий о проблемах, знакомых каждому

Каждая семья — это общество в миниатюре: на примере отдельно взятой ячейки общества можно показать и рассмотреть разные проблемы и способы их решения, разные модели поведения и результаты установок. Изучать этим проблемы через комедийную призму — занятие не только полезное, но и приятное. К тому же, просмотр семейных комедий может стать отличным тимбилдингом. Мы выбрали из каталога онлайн-кинотеатра KION несколько комедий, которые с юмором и добротой расскажут о том, что может произойти в семье.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Я буду жить»

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Комедия с Евгенией Дмитриевой в главной роли мягко и с теплым юмором напомнит о том, как важно почаще говорить родным добрые слова и оказывать знаки внимания, даже если кажется, что отношения съела рутина. Жизнь Аллы всегда была посвящена мужу, детям и ученикам. Все настолько привыкли к тому, что Алла всегда будем рядом, что женщине начинает казаться, будто ее совсем не ценят, и тогда она решает изменить свою жизнь. Алла сообщает семье о неизлечимой болезни, но после пары дней сочувствия ее близкие начинают… задумываются о возможном наследстве. Прекратить циничную битву родственников Алла может только очень радикальным способом.

«От семьи не убежишь»

Тонкости отношений с большой гиперопекающей семьей — хорошая тема для остроумных комедий, и в них знает толк французский комик Дэни Бун, которого называют «Пьером Ришаром 21 века». Этот фильм Буна расскажет историю дизайнеров Констанции и Валентина, которые собрались покорить парижское высшее общество. Репутации Валентина едва не приходит конец, когда порадоваться за успехи «своего мальчика» внезапно приезжает вся его огромная провинциальная семья. Стесняясь происхождения, он всегда выдумывал байки о своем сиротстве. Но от семьи не убежишь — придется выкручиваться.

«Семейка Аддамс»

Пока интернет заполонил танец Уэнсдей Аддамс, предлагаем вспомнить вечную классику черной и готической комедии — фильм Барри Зонненфельда с юной Кристиной Риччи. И хотя Аддамсы внешне не похожи на обычную американскую семью, а дом их вовсе не светлый, по сути Аддамсы — та же традиционная семья, в которой случаются типичные семейные конфликты. В первом фильме на пороге дома Аддамсов появляется некто, похожий на брата Гомеса Аддамса, вот только его кузен Фестер пропал без вести много лет назад. Смогут ли Аддамсы принять «блудного брата» и как его воспримут все члены неординарной семейки — главный вопрос фильма.

«Чудо»

В трогательной семейной комедии Джулия Робертс и Оуэн Уилсон играют любящую пару, которая воспитывает внешне необычного ребенка — мальчика Огги, который перенес множество операций на лице. Он не похож на других ребят, но внутри такой же — любит «Звездные войны» и собак, хочет дружить. Но в школу в силу своих особенностей он впервые пойдет лишь в пятом классе. Здесь Огги ждут разные типы социальных взаимодействий — от поддержки до буллинга, но главное, что дома, в семье, его всегда примут и выслушают. Доброе кино о том, как важно быть другом своим детям.

«Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона 2»

Фильмы о самом очаровательном медведе в мире, любителе апельсинового мармелада Паддингтоне, сочетают британский юмор и совсем не занудные поучительные моменты. В первом фильме Паддингтон только учился жить в Лондоне, куда он приехал из Перу, а во второй части мишка уже обжился в столице и научился хорошим манерам. Эксперты с разных уголков планеты называют фильмы о нем идеальными помощниками в деле нелегких разговоров с детьми на серьезные темы добра и зла. А еще персонаж писательницы Беатрикс Поттер мягко учит детишек эмпатии.

«Семейка Крудс» и «Семейка Крудс: Новоселье»

Мультфильм про семейство пещерных людей зрители всего мира полюбили за непосредственность, добрый юмор и точное изображение устройства любящей семьи. Пещерные люди во главе с Гругом стоят на пороге эпохальных перемен. У них уже есть кров и еда, а значит, пришло время подумать о будущем. Груг обнаруживает чудесный уголок, отгороженный стеной от большого опасного мира — наконец-то личное пространство! Но здесь чужаков встречает пара, называющая себя «лучшими людьми». Между ними и дикими Крудсами завязывается соперничество, в то время как их дочери-подростки неожиданно находят общий язык.

«Тайна Коко»