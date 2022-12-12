Новогодние картины "Союзмультфильма" перевели на жестовый язык

Новогодние мультфильмы киностудии "Союзмультфильм", среди которых "Умка на елке", "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", а также еще 13 эпизодов мультсериала "Простоквашино", в переводе на русский жестовый язык появятся на платформе "VK Видео" и на видеохостинге Rutube до конца декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МТС в понедельник.
"Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино. ПАО "МТС" создала синхронный перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов "Умка на елке", "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", а также 13 серий (с 45-го по 58-й эпизод) анимационного ситкома "Простоквашино", - говорится в сообщении.
В МТС отметили, что адаптивно-инклюзивный проект "Страна доступных мультфильмов" реализован совместно с киностудией "Союзмультфильм" и телеканалом "Мультландия". Переведенные на русский жестовый язык мультфильмы до конца декабря появятся на платформе "VK Видео" по ссылке, а также в подборке видеохостинга Rutube. Ранее в рамках проекта на русский жестовый язык уже перевели 44 эпизода мультсериала "Простоквашино".
"Слово "вместе" - основа миссии "Союзмультфильма". Это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника сможет увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской.