Новогодние картины "Союзмультфильма" перевели на жестовый язык

"Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино. ПАО "МТС" создала синхронный перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов "Умка на елке", "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", а также 13 серий (с 45-го по 58-й эпизод) анимационного ситкома "Простоквашино", - говорится в сообщении.