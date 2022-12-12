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2 часа назад

Объявлен актерский состав в мюзикл «Дрянные девчонки»

Inc-News

Объявлен актерский состав в мюзикл «Дрянные девчонки». Культовую комедию переосмыслят в музыкальном формате.

Объявлен актерский состав в мюзикл «Дрянные девчонки»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Культовую комедию «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан и последующую бродвейскую адаптацию 2017 года превратят в музыкальный фильм.

Заранее было известно, что ни Линдси Лохан, ни другим исполнителям главных ролей из оригинальной комедии шанс вернуться в юность не представился.

Пока не известно, кто будет ставить нынешний мюзикл, но уже известно, что сценарий написала Тина Фей, которая также спродюсирует этот проект.

Что касается артистов, которые исполнят в мюзикле главные роли, их имена уже тоже стали известны.

В новых «Дрянных девчонках» сыграют Энгаури Райс из «Человека-паука», Рене Рэпп из «Сексуальной жизни студенток», Аудии Кравальо из «Моаны», и также звезда Бродвея Джакел Спайви.

Дата премьеры пока не афишируется, но сам фильм покажут на стрим-сервисе Paramount+.

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