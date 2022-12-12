Marvel выдвинет три проекта на главные номинации «Оскара»

Marvel выдвинет три своих проекта на все главные номинации «Оскара». Студия планирует собрать большое количество статуэток.

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Marvel Studios собирается широким «фронтом» участвовать в следующей церемонии награждения премией «Оскар».

Как сообщают голливудские издания, глава компании Кевин Файги предложил участие в «Оскаре» сразу трех грандиозных проектов.

Речь идет о таких фильмах, как «Тор: Любовь и гром», «Доктор Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Любопытно, что в заявке на участие в конкурсе составители указали практически все основные номинации.