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2 часа назад

Marvel выдвинет три своих проекта на все главные номинации «Оскара»

Inc-News

Marvel выдвинет три своих проекта на все главные номинации «Оскара». Студия планирует собрать большое количество статуэток.

Marvel выдвинет три проекта на главные номинации «Оскара»
Фото: Inc-NewsInc-News

Marvel Studios собирается широким «фронтом» участвовать в следующей церемонии награждения премией «Оскар».

Как сообщают голливудские издания, глава компании Кевин Файги предложил участие в «Оскаре» сразу трех грандиозных проектов.

Речь идет о таких фильмах, как «Тор: Любовь и гром», «Доктор Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Любопытно, что в заявке на участие в конкурсе составители указали практически все основные номинации.

Здесь или расчет на будущий большой урожай статуэток или надежда на то, что хоть чем-нибудь да наградят.

Фильмы,Оскар,Кевин Файги,
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