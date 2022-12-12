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55 минут назад

Райан Джонсон отказался снимать приквелы «Достать ножи», пока он жив

runews24.ru

Режиссер и сценарист отметил, что ему в принципе не близка идея приквелов. Он считает, что предыстории имеют малую ценность, поэтому он отодвигает такие вещи на второй план.

Джонсон отказался снимать приквелы «Достать ножи», пока он жив
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам Райана Джонсона, пока он жив, приквелов о «Достать ножи» не появится. Он отметил, что такой фильм рассказывает о тайне и детективе, разгадывающем её.

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» вышла в ограниченном прокате в кинотеатрах США. 23 декабря ожидается премьера этой кинокартины на стриминговом сервисе Netflix.

Фильмы,Райан Джонсон,Netflix,
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