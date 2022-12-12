Джонсон отказался снимать приквелы «Достать ножи», пока он жив

Режиссер и сценарист отметил, что ему в принципе не близка идея приквелов. Он считает, что предыстории имеют малую ценность, поэтому он отодвигает такие вещи на второй план.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По словам Райана Джонсона, пока он жив, приквелов о «Достать ножи» не появится. Он отметил, что такой фильм рассказывает о тайне и детективе, разгадывающем её.