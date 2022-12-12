Премьера фильма «Бывшие. Happy end» пройдет в Москве 18 декабря

18 декабря в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьерный показ фильма «Бывшие. Happy end». Зрителям картину представят режиссер Антон Мегердичев, продюсер Алексей Троцюк и актеры Любовь Аксенова и Денис Шведов.
Фильм "Бывшие. Happy End" – продолжение культового сериала "Бывшие".
Герои Яна и Илья познакомились во время прохождения реабилитации, но из-за возникшей симпатии к друг другу их путь к выздоровлению усложняется. Они оказываются в замкнутом круге, пытаясь преодолеть зависимость и наладить свою жизнь.
Смотрите в кино с 22 декабря.