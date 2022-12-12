Брат Меган Маркл снимет собственный документальный фильм с разоблачением лжи сестрыРодственник грозится раскрыть неизвестные неприглядные стороны бывшей американской актрисы.

Фото: Inc-News Inc-News

Документальный фильм «Гарри и Меган» продолжает свое скандальное шествие по миру, а Меган Маркл и принц Гарри уже столкнулись с негативом по поводу обнародования некоторых тайн из жизни королевской семьи и собственных родственников герцогини Сассекской.

Более того, старший брат Меган Маркл, Томас Маркл решил пойти тем же путем, и снять собственный документальный фильм с разоблачением обмана, которые демонстрирует сейчас с экрана его сестра и ее муж.

По словам Томаса, его сестра, едва став известной, сразу же дистанцировалась от своей семьи, и при этом всегда указывала, что это ее родственники избегают общения с ней. В общем, разыгрывала из себя этакую сироту казанскую» и «Золушку» одновременно.

При этом, считает Томас, некоторые публичные заявления Меган вообще достойны иска в суд, поскольку она сделала своих родственников в глазах общества плохими и злыми людьми.