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3 часа назад

Брат Меган Маркл снимет собственный документальный фильм

Inc-News

Брат Меган Маркл снимет собственный документальный фильм с разоблачением лжи сестрыРодственник грозится раскрыть неизвестные неприглядные стороны бывшей американской актрисы.

Брат Меган Маркл снимет собственный документальный фильм
Фото: Inc-NewsInc-News

Документальный фильм «Гарри и Меган» продолжает свое скандальное шествие по миру, а Меган Маркл и принц Гарри уже столкнулись с негативом по поводу обнародования некоторых тайн из жизни королевской семьи и собственных родственников герцогини Сассекской.

Более того, старший брат Меган Маркл, Томас Маркл решил пойти тем же путем, и снять собственный документальный фильм с разоблачением обмана, которые демонстрирует сейчас с экрана его сестра и ее муж.

По словам Томаса, его сестра, едва став известной, сразу же дистанцировалась от своей семьи, и при этом всегда указывала, что это ее родственники избегают общения с ней. В общем, разыгрывала из себя этакую сироту казанскую» и «Золушку» одновременно.

При этом, считает Томас, некоторые публичные заявления Меган вообще достойны иска в суд, поскольку она сделала своих родственников в глазах общества плохими и злыми людьми.

Томас Маркл намекнул на то, что в его распоряжении есть большое количество беспрецедентных файлов, фотографий, видео и документов, которые покажут миру настоящую Меган Маркл.

Фильмы,Золушка,принц Гарри,
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