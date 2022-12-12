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3 часа назад

Что смотреть в кино с 15 декабря

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 15 декабря
Фото: Кадр из фильма «Непослушник 2»Кадр из фильма «Непослушник 2»

«Непослушник 2»

Продолжение приключений блогера Димонстра, которому приходится прийти на помощь отцу Анатолию, потерявшему память. К последнему собирается прийти на исповедь криминальный авторитет, решивший завязать с прошлым и начать новую жизнь. Он уже перевел солидную сумму храму. Но перед визитом с отцом Анатолием происходит несчастный случай: он падает и после этого теряет память. Священник не помнит, кем он был, чем занимался и во что верил. Но исповедь должна состояться. И за дело берется Димонстр. Ему придется постараться восстановить память отца Анатолия, начиная с самого детства. И делать это он будет под пристальным присмотром того самого криминального авторитета.

«Проклятье: Разгадка»

Японию всколыхнуло ужасное событие: по всей стране в течение суток умирают люди, посмотревшие загадочное проклятое видео. Расследовать тайну берется аспирантка по имени Аяка с очень высоким IQ. Действовать ей надо очень быстро, ведь проклятое видео посмотрела ее младшая сестра.

Фильмы, которые помогут побороть уныние и усталость

«Храбрая принцесса»

История о том, как любовь героев противостоит злу, снятая по мотивам сказки «Анаит» Газароса Агаяна. Дочь пастуха Анаит однажды случайно встречает у колодца молодого царя Вачагана. Она влюбляется в него, он отвечает взаимностью. Ради любимой царь, который не умеет ничего делать своими руками, овладевает ремеслом ткача. Кажется, события развиваются вполне хорошо, но в один далеко не прекрасный день враг Вачанга решает погубить молодого царя и взойти на престол. В Царство приходит зло, победить которое и предстоит молодым влюбленным.

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