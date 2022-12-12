Что смотреть в кино с 15 декабря

«Непослушник 2»

Продолжение приключений блогера Димонстра, которому приходится прийти на помощь отцу Анатолию, потерявшему память. К последнему собирается прийти на исповедь криминальный авторитет, решивший завязать с прошлым и начать новую жизнь. Он уже перевел солидную сумму храму. Но перед визитом с отцом Анатолием происходит несчастный случай: он падает и после этого теряет память. Священник не помнит, кем он был, чем занимался и во что верил. Но исповедь должна состояться. И за дело берется Димонстр. Ему придется постараться восстановить память отца Анатолия, начиная с самого детства. И делать это он будет под пристальным присмотром того самого криминального авторитета.