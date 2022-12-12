Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
2 часа назад

Фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" могут показать на Каннском кинофестивале

Газета.Ruиещё 2

Авторы нового фильма Бориса Хлебникова "Снегирь" ведут переговоры с Каннским кинофестивалем о включении ленты в программу мероприятия, пишет ТАСС.

Фильм "Снегирь" могут показать на Каннском кинофестивале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы сейчас ведем переговоры по поводу сильного очень фильма [Бориса] Хлебникова "Снегирь", который закончен, по поводу участия в Каннском фестивале", - заявил глава кинокомпании "СТВ", продюсер Сергей Сельянов.

Рассуждая на тему экспорта контента на зарубежный кинорынок, Сельянов отметил, что участие фильма в Каннском кинофестивале незначительно повлияет на его продажи иностранным партнерам. По словам продюсера, продавать игровые авторские фильмы значительно сложнее, чем анимационные картины или семейные фильмы.

"Фильм получит респект, что участвовал в фестивале, но ни одной сделки не будет совершено. И это не связано с содержанием фильма, он абсолютно общечеловеческий, мощное кино, на мой взгляд", - резюмировал Сельянов.

Фильмы,Борис Хлебников,Сергей Сельянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители