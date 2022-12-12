Фильм "Снегирь" могут показать на Каннском кинофестивале

Авторы нового фильма Бориса Хлебникова "Снегирь" ведут переговоры с Каннским кинофестивалем о включении ленты в программу мероприятия, пишет ТАСС.
"Мы сейчас ведем переговоры по поводу сильного очень фильма [Бориса] Хлебникова "Снегирь", который закончен, по поводу участия в Каннском фестивале", - заявил глава кинокомпании "СТВ", продюсер Сергей Сельянов.
Рассуждая на тему экспорта контента на зарубежный кинорынок, Сельянов отметил, что участие фильма в Каннском кинофестивале незначительно повлияет на его продажи иностранным партнерам. По словам продюсера, продавать игровые авторские фильмы значительно сложнее, чем анимационные картины или семейные фильмы.
"Фильм получит респект, что участвовал в фестивале, но ни одной сделки не будет совершено. И это не связано с содержанием фильма, он абсолютно общечеловеческий, мощное кино, на мой взгляд", - резюмировал Сельянов.