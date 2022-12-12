В пятницу в парках начнутся праздники. Вот примерная программа

Концерты Праздничная программа в парках и скверах Казани стартует с 16 декабря и продлится до середины января. Одним из первых событий станет концерт в Лядском саду, который пройдет 25 декабря, в день католического Рождества. В этот день группа «Атмосфера» исполнит полюбившиеся жителям праздничные песни на нескольких языках. Если 1 января вы решите прогуляться, то можете смело отправляться в парк «Крылья Советов». Творческие коллективы и исполнители выступят там на «Голубом огоньке» – в программе ретро-хиты. К новому 2023 году впервые подготовили праздничную программу и для парка в ЖК «Салават купере». 3 января здесь состоится концерт «Яшь көч» (в переводе «Молодая сила»), на котором выступят артисты лейбла Yummy Music. Кроме того, в праздники на территории парка проведут творческие мастер-классы и устроят выступление артистов казанского цирка. Для казанской молодежи и всех юных душой 6 января в Горкинско-аметьевском лесу пройдет концерт с участием местных артистов и приглашенных гостей. Хедлайнерами станут группы «Манго Буст» из Йошкар-Олы и «Нееет, ты что» из Дагестана. Спектакли и представления 22 декабря в парке «Урам» пройдет открытие первой экологичной елки в городе. Необычный арт-объект высотой 4 метра изготовили из мишуры, которую приносили казанцы, а также из производственных отходов. В Горкинско-Аметьевском лесу 24 декабря и 5 января покажут новогоднюю сказку, которая не оставит равнодушным не только малышей, но и взрослых. Спектакль организует молодежный кукольный театр «За 4 стеной». Кроме того, здесь же 4 января можно прийти на стендап. Мероприятие организуют в кафе «Лес», а участие в нем примут резиденты казанского Stand Up Club. Казанский цирк подготовил программу «Жизнь игрушек». В этом году команда эквилибристов, гимнастов, жонглеров впервые устроят «гастроли» не на привычной площадке, а в нескольких общественных пространствах Казани. Выступления пройдут с 27 декабря по 3 января. Активности 23 декабря откроется главный казанский каток в парке «Черное озеро». Вход со своими коньками будет бесплатный. Если же нужно взять их напрокат, то в арсенале катка есть целых 400 пар. Стоимость для взрослых – 200 рублей в час, а для детей – 100 рублей в час. Здесь же можно будет отметить Новый год – праздничная программа закончится только в 3 часа ночи, а прокат будет работать до 2 часов. Кроме того, в новогодние праздники организаторы приглашают детей на «Черное озеро» бесплатно обучиться фигурному катанию. Кроме того, запланировали устроить вечеринки на льду и показать фильмы под открытым небом. Эти мероприятия пройдут в разные дни, точную дату и условия участия организаторы обещают назвать позже. 2 января в парке Урицкого пройдет необычный зимний конкурс – снежные состязания. Такое мероприятие организуют впервые. Основная задача участников – закидать противника снежками. Если вы хотите активностей в долгие выходные, то это замечательная возможность. Для участия нужно зарегистрироваться, а победителей ждут подарки. В новом сквере в Советском районе, который находится на улице Карбышева, зальют каток. Можно будет покататься на своих коньках или же взять в аренду – доступно 150 пар для детей и взрослых. 3 января там состоится новогодний карнавал, для малышей организуют прокат костюмов. На озере Комсомольском в Дербышках во второй раз организуют мероприятие для сообщества моржей. Оно пройдет 6 января. Программа обещает быть «бодрой»: подготовят специально оборудованную купель для купания, после этого можно будет погреться в портативной «бане-бочке», кроме того выступят творческие коллективы. Фото: пресс-служба Мостуризма