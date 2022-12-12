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2 часа назад

«Одни на каникулах»: новая комедия о новогодних праздниках

Стелла Шмель

12 января в прокат выйдет фильм для всей семьи «Одни на каникулах» от режиссера Мишеля Тен Хорн.

Главная героиня, 11-летняя Ава, отправляется с родителями проводить рождественские праздники в загородном отеле, но из-за строгости и постоянного надзора родителей отдых Авы превращается в сплошное мучение. Однажды утром происходит волшебство, и все взрослые куда-то исчезают из отеля. Дети наконец-то подвластны только себе, и у них начинается настоящее веселье. Но вскоре выясняется, что родители пропали неспроста, и им нужна помощь.

Смотрите в кино с 12 января.

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