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2 часа назад

Фильмы кинофестиваля «Победили вместе» выложат в открытый доступ

Парламентская газета

Фильмы участников Международного кинофестиваля «Победили вместе» опубликуют для бесплатного просмотра на сайте проекта, рассказал его генеральный продюсер Валерий Рузин на пресс-конференции ТАСС 12 декабря.

Фильмы кинофестиваля «Победили вместе» выложат в открытый доступ
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Фестиваль, организованный Ассамблеей народов Евразии, прошел в Севастополе и Волгограде 10-22 ноября. На нем отечественные и зарубежные авторы кино представили свои документальные работы в 6 номинациях.

В ходе подведения итогов у организаторов конкурса попросили выложить фильмы его участников в открытый доступ, потому что ранее в некоторых европейских странах запретили ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также определенного кино, произведенного в России. Теперь смотреть его можно только в интернете.

Рузин рассказал, что еще в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне несколько фильмов выложили в разделе «Онлайн-кинотеатр фестиваля» на сайте проекта.

«Сейчас мы намерены продолжить эту работу, но эти 45 картин уже можно использовать. Будем работать дальше», — отметил продюсер.

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