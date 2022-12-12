Фильмы кинофестиваля «Победили вместе» выложат в открытый доступ

Фильмы участников Международного кинофестиваля «Победили вместе» опубликуют для бесплатного просмотра на сайте проекта, рассказал его генеральный продюсер Валерий Рузин на пресс-конференции ТАСС 12 декабря.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Фестиваль, организованный Ассамблеей народов Евразии, прошел в Севастополе и Волгограде 10-22 ноября. На нем отечественные и зарубежные авторы кино представили свои документальные работы в 6 номинациях.

В ходе подведения итогов у организаторов конкурса попросили выложить фильмы его участников в открытый доступ, потому что ранее в некоторых европейских странах запретили ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также определенного кино, произведенного в России. Теперь смотреть его можно только в интернете.

Рузин рассказал, что еще в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне несколько фильмов выложили в разделе «Онлайн-кинотеатр фестиваля» на сайте проекта.