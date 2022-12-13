Фильм "На выдохе" стал доступен для просмотра в кинотеатрах

Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Продюсерском центра «ВГИК-Дебют» и уже заслужил внимание зрителей и экспертов кино.

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Роль Саши исполнила молодая актриса Анастасия Самылова, ее партнерами по фильму стали звезды кино Елена Подкаминская и Федор Лавров.