Фильм "На выдохе" стал доступен для просмотра в кинотеатрах

Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Продюсерском центра «ВГИК-Дебют» и уже заслужил внимание зрителей и экспертов кино.
Роль Саши исполнила молодая актриса Анастасия Самылова, ее партнерами по фильму стали звезды кино Елена Подкаминская и Федор Лавров.
В фильме также играет актер Иван Логинов. Съемки фильма прошли в Мурманске, в них участвовали жители города. Содействие съемочному процессу на месте оказывал Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Фильм создавался при поддержке Министерства культуры РФ и All Media (a START Company).