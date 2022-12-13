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1 час назад

Фильм "На выдохе" стал доступен для просмотра в кинотеатрах

Ревизор.ruиещё 2

Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Продюсерском центра «ВГИК-Дебют» и уже заслужил внимание зрителей и экспертов кино.

Фильм "На выдохе" стал доступен для просмотра в кинотеатрах
Фото: РевизорРевизор

Роль Саши исполнила молодая актриса Анастасия Самылова, ее партнерами по фильму стали звезды кино Елена Подкаминская и Федор Лавров.

В фильме также играет актер Иван Логинов. Съемки фильма прошли в Мурманске, в них участвовали жители города. Содействие съемочному процессу на месте оказывал Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Фильм создавался при поддержке Министерства культуры РФ и All Media (a START Company).

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