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1 час назад

Съёмки второй «Дюны» закончились

Чемпионат.com

Дени Вильнёв закончил съёмки продолжения «Дюны», о чём у себя в соцсетях рассказал исполняющий главную роль Тимоти Шаламе.

Съёмки второй «Дюны» закончились
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дюна 2» закончена! (Я со своим песочным отцом!).

Первая «Дюна» вышла прошлой осенью и не стала кассовым хитом, но Warner Bros. всё равно одобрила съёмки продолжения в качестве компенсации студии Legendary — та была против идеи выпускать фильм одновременно в кинотеатрах и онлайн-сервисе HBO Max.

Однако даже несмотря на такой жест доброй воли, Legendary решила в дальнейшем прекратить сотрудничество с WB и подписала соглашение с Sony Pictures на общее производство и продвижение полнометражных фильмов. Теперь студия также ищет партнёра для стриминговых сервисов.

С Warner Bros., впрочем, Legendary всё же выпустит «Дюну 2» и продолжит развитие вселенной монстров.

Фильмы,Дюна,Дени Вильнев,
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