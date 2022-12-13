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4 часа назад

Джеймс Кэмерон не будет присутствовать на голливудской премьере фильма "Аватар: Путь воды"

Газета.Ru

Джеймс Кэмерон режиссер долгожданного фильма "Аватар : Путь воды", не будет присутствовать на премьере фильма в понедельник вечером в Лос-Анджелесе. Накануне он сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным, пишет The Hollywood Reporter.

Кэмерон не будет присутствовать на голливудской премьере "Аватара"
Фото: Газета.руГазета.ру

"У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на инфекцию был получен в рамках обычного цикла тестирования", — разъяснил представитель Disney.

Именитый режиссер ранее уже сообщал о своем диагнозе. Он должен был выступить в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, но зачитал свою речь через Zoom.

Ранее фильм "Аватар: Путь воды" был номинирован на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм".

Фильмы,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
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