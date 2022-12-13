Кэмерон не будет присутствовать на голливудской премьере "Аватара"

Джеймс Кэмерон режиссер долгожданного фильма "Аватар : Путь воды", не будет присутствовать на премьере фильма в понедельник вечером в Лос-Анджелесе. Накануне он сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным, пишет The Hollywood Reporter.

Фото: Газета.ру Газета.ру

"У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на инфекцию был получен в рамках обычного цикла тестирования", — разъяснил представитель Disney.

Именитый режиссер ранее уже сообщал о своем диагнозе. Он должен был выступить в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, но зачитал свою речь через Zoom.