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56 минут назад

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в 2023 году

Газета.Ru

Очередной полнометражный мультфильм японского аниматора Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление крупнейшей японской дистрибьюторской компания в сфере кино Toho.

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера нового мультфильма классика японской анимации"Как поживаете?" (How do you live?/ Kimi wa dou ikiru ka?) состоится 14 июля 2023 года.

В основу сценария картины легла одноименная книга японского писателя Есино Гэндзабуро, опубликованная в 1937 году.

Хаяо Миядзаки - автор мультфильмов "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок" и др.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, но в 2017 вернулся к работе, чтобы снять "Как поживаете?".

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