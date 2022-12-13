Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в 2023 году

Очередной полнометражный мультфильм японского аниматора Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление крупнейшей японской дистрибьюторской компания в сфере кино Toho.

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Премьера нового мультфильма классика японской анимации"Как поживаете?" (How do you live?/ Kimi wa dou ikiru ka?) состоится 14 июля 2023 года.

В основу сценария картины легла одноименная книга японского писателя Есино Гэндзабуро, опубликованная в 1937 году.

Хаяо Миядзаки - автор мультфильмов "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок" и др.