«Сердце пармы»: откуда взялся мировой рекорд

Историки критикуют «Сердце пармы» за легкомысленное отношение к истории: там, мол, все придумано кроме имен главных действующих лиц (они жили в реальности), декорации и костюмы не соответствуют эпохе, а оружие в батальных сценах вообще представляет собой образцы из разных времен.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Патриоты возмущаются, что кино, снятое на госдотации, по сути является «идеологической диверсией», поскольку, по мнению публициста Романа Антоновского, «отлично ложится в западный дискурс о деколонизации России»: там рассказывается «про плохих имперских московитов царя Ивана Грозного, с которым воюет интернационал уральских народов во главе с русским перебежчиком (...), который предал свою русскую идентичность».

Видео дня

Верующие в шоке от того, что фильм выставляет в непотребном виде православную церковь и христианство вообще. Кинокритики отмечают рваный сюжет и отсутствие психологической правды в характерах героев. Один из них, кстати, на нашу просьбу высказать свои впечатления об этой эпической драме заявил кратко: «Г..но».

А что говорят просто зрители? Сетуют, что картина очень уж кровавая, жесткая, тяжело смотреть. Положительных отзывов, прямо скажем, немного. В основном они касаются технических моментов, которые «вполне на уровне «Игры престолов» и «Властелина колец». Но одними техническими моментами привлечь широкую публику сложно. Тем не менее народ на «Сердце пармы» пошел таким потоком, что затраченные на производство 600 миллионов рублей быстро окупились. И потом еще прибыль образовалась.

Всего к началу декабря доход от проката «Сердца...» составил 900 миллионов рублей. При этом на первом месте по кассовым сборам кино­эпос продержался целых восемь недель. Ни один фильм ни в одной стране до сих пор не демонстрировал такого результата. Предыдущий рекорд принадлежал «Аватару» Джеймса Кэмерона, который в 2009 году удерживал первое место по кассовым сборам семь выходных подряд.

- Секрет тут в том, что по факту у «Сердца пармы» не было никакой конкуренции, - считает режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров. - Сейчас конкуренция появилась - «Елки-9».

И они (производители «Сердца пармы». - Ред.) сразу же «Елкам» уступили первенство. Новогодняя комедия в первый же уикенд собрала сумму, которая больше производственного бюджета. Но до этого, кроме «Пармы», ничего в прокате ведь не было - ни одного многобюджетного фильма. Поэтому они и продержались так долго на первом месте. Ничего удивительного в этом нет.