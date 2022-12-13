Любимый герой детства возвращается: "Чебурашка" в кино с 1 января

1 января 2023 года в широкий прокат выйдет фильм для всей семьи "Чебурашка" от режиссера Дмитрия Дьяченко . В главных ролях Сергей Гармаш , Полина Максимова , Федор Добронравов и многие другие.

В этот раз Чебурашка окажется в реальном мире – приехав из далёкой апельсиновой страны в небольшой приморский городок ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. На пути ему встречается старик-садовник, тетя-модница, капризная внучка и другие жители городка, которые влияют на его обустройство на новом месте.