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2 часа назад

Любимый герой детства возвращается: "Чебурашка" в кино с 1 января

Стелла Шмель

1 января 2023 года в широкий прокат выйдет фильм для всей семьи "Чебурашка" от режиссера Дмитрия Дьяченко. В главных ролях Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и многие другие.

Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены: «Это вымышленная, несколько воображаемая история некоего города, в котором происходят необычные события и даже чудеса. Месседж невероятно простой: «Ребята, давайте жить дружно».

В этот раз Чебурашка окажется в реальном мире – приехав из далёкой апельсиновой страны в небольшой приморский городок ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. На пути ему встречается старик-садовник, тетя-модница, капризная внучка и другие жители городка, которые влияют на его обустройство на новом месте.

Смотрите в кино с 1 января 2023 года.

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