Любимый герой детства возвращается: "Чебурашка" в кино с 1 января

1 января 2023 года в широкий прокат выйдет фильм для всей семьи "Чебурашка" от режиссера Дмитрия Дьяченко. В главных ролях Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и многие другие.
Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены: «Это вымышленная, несколько воображаемая история некоего города, в котором происходят необычные события и даже чудеса. Месседж невероятно простой: «Ребята, давайте жить дружно».
В этот раз Чебурашка окажется в реальном мире – приехав из далёкой апельсиновой страны в небольшой приморский городок ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. На пути ему встречается старик-садовник, тетя-модница, капризная внучка и другие жители городка, которые влияют на его обустройство на новом месте.
Смотрите в кино с 1 января 2023 года.