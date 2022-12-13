Кино 90-х: что осталось за кадром “Шоу Трумана”

Мы продолжаем погружаться в историю популярных фильмов, выпущенных в девяностые. Сегодня “Рамблер” расскажет о жемчужине социальной фантастики – картине Питера Уира “Шоу Трумана”. На чем сэкономили продюсеры и как с названием фильма связано психическое расстройство, читайте в нашей статье.

Фото: Кадр из фильма "Шоу Трумана" Кадр из фильма "Шоу Трумана"

Фильм о человеке, вся жизнь которого транслируется в виде реалити-шоу совершенно без его ведома, поразила зрителей. Стали появляться теории, откуда сценаристы почерпнули эту идею. Считается, что источником вдохновения стала жизнь поп-короля Майкла Джексона. С логикой этой теории трудно поспорить, ведь Джексон с малых лет находится под прицелом телекамер – от выступлений с “Jackson 5” и вплоть до смерти. У певца не было личной жизни, что, несомненно, сыграло большую роль на его психологическом состоянии.

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Кстати вероятно поэтому персонаж Трумана Бербанка изначально был написан подростком, только что окончившим среднюю школу. Но концепцию главного героя пришлось поменять, когда на роль утвердили Джима Керри. Ему на тот момент было 30 лет. Подростковую тревогу в оригинальном сценарии заменили кризисом среднего возраста.

Кстати на месте Джима Керри мог оказаться другой актер – Робин Уильямс. Но режиссер Питер Уир настаивал на участии в проекте Керри. Джим напоминал ему Чарли Чаплина – комедийным талантом в первую очередь.

Но сотрудничество Джима Керри и режиссера сначала не складывалось. Контракт Керри позволял ему вносить правки в сценарий. И он использовал эту возможность для импровизации на площадке. И Уиру это не понравилось. Но когда он доверился Керри, атмосфера на площадке изменилась.

Кстати для самого Джима Керри участие в проекте было ни разу не выгодным. Он мог потребовать гонорар в 20 миллионов долларов, но согласился на 12. Керри очень хотелось сыграть не просто комедийного персонажа, а попробовать себя в драматическом амплуа.

За что особенно зрители ценят “Шоу Трумана” – так это за возможность раз за разом отыскивать новые пасхалки, которые должны были навести главного героя на мысль об искусственности происходящего. Например, баночка витаминов D, которые регулярно принимает Труман – не просто деталь в кадре. Организаторы шоу заботятся о том, чтобы их главный герой прожил как можно дольше и потому компенсируют тот факт, что он никогда не видел естественного солнечного света.

Для съемок фильма такого масштаба потребовались буквально сотни камер, чтобы запечатлеть каждое движение Трумана. Многие из них были спрятаны в неожиданных местах. Например, в торговом автомате или в шкафчике в ванной героя. Чем чаще вы пересматриваете фильм, тем больше замечаете эти маленькие черные точки – на дорожных знаках, фонарных столбах и даже мусорных баках воссозданного городка.

Или взять, к примеру, перстень Трумана. Во время душераздирающей сцены, где тонет отец главного героя, он отдает кольцо своему сыну. Труман носит кольцо всю оставшуюся жизнь, даже не подозревая, что и в нем спрятана камера.

Намеки на ирреальность происходящего с Труманом есть и в других сценах. Например, когда он вместе с женой навещает мать, они просматривают альбом с фотографиями героя в детстве. “О, мой маленький клоун”, — говорит мама Трумана о фотографии, где маленький мальчик сидит “за решеткой” в соответствующем костюме. Эта фотография служит идеальной метафорой жизни Трумана.

Еще один интересный факт, связанный с производством “Шоу Трумана” – это музыкальное оформление. Труман вырос только на классической музыке не только потому, что другую ему “не завезли”. Но и потому, что почти вся классика является общественным достоянием. То есть, за ее использование в фильме не требовалось платить или беспокоиться об исках со стороны авторов.

Многообещающую картину выпустили спустя год после того, как было завершено производство, чтобы не соревноваться в прокате с такими проектами, как “Люди в черном”, “Воздушная тюрьма” и “Титаник”.

Расстройство, при котором человек чувствует, что его жизнь находится под контролем кого-то извне или что за каждым его движением наблюдают “за стеклом”, назвали термином “Шоу Трумана”. И все благодаря двум братьям – Джоэлу и Яну Голдам — психиатру и нейрофилософу. Они начали изучать уникальные случаи этого психиатрического расстройства.

Один из самых тяжелых случаев связан с ветераном армии США. Мужчина в критический момент своей жизни хотел подняться на статую Свободы, чтобы избежать миллионов людей, которые, как он думал, наблюдали за ним, как за Труманом из фильма. Ветеран считал, что все его друзья и семья – это нанятые актеры, а все происходящее с ним зафиксировано в сценарии.

Хотя расстройство официально не признано, случаи широко распространены. А в одном исследовании Лондонского института психиатрии оно относится к группе симптомов, характерных для ранних стадий шизофрении.