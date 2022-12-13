В Сети вышел фильм Мартина Макдоны "Банши Инишерина"

Черная трагикомедия ирландского режиссера Мартина Макдоны "Банши Инишерина" стала доступна для аренды в зарубежных онлайн-кинотеатрах. Завтра, 14 декабря, фильм появится в подписке сервиса Disney+ для пользователей из Канады, а 21 декабря — Великобритании и Ирландии. Также 20 декабря компания 20th Century Studios Home Entertainment выпустит картину на физических носителях.
Лента рассказывает о ссоре двух друзей, живущих в начале 1920-х годов на вымышленном острове Инишерин. Их сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон, до этого исполнившие главные роли в полнометражном дебюте Макдоны — фильме "Залечь на дно в Брюгге" 2007 года.
Съемки "Банши Инишерина" проходили на острове Инишмор у западного побережья Ирландии, где также разворачивается действие пьесы Макдоны "Лейтенант с острова Инишмор".
Премьера фильма состоялась 6 сентября на 79-м Венецианском кинофестивале. По итогам смотра Фаррелл получил награду как лучший актер, а Макдоне достался приз за лучший сценарий. Кинотеатральный прокат картины стартовал 21 октября.