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1 час назад

В Сети вышел фильм Мартина Макдоны "Банши Инишерина"

Газета.Ru

Черная трагикомедия ирландского режиссера Мартина Макдоны "Банши Инишерина" стала доступна для аренды в зарубежных онлайн-кинотеатрах. Завтра, 14 декабря, фильм появится в подписке сервиса Disney+ для пользователей из Канады, а 21 декабря — Великобритании и Ирландии. Также 20 декабря компания 20th Century Studios Home Entertainment выпустит картину на физических носителях.

В Сети вышел фильм Мартина Макдоны "Банши Инишерина"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лента рассказывает о ссоре двух друзей, живущих в начале 1920-х годов на вымышленном острове Инишерин. Их сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон, до этого исполнившие главные роли в полнометражном дебюте Макдоны — фильме "Залечь на дно в Брюгге" 2007 года.

Съемки "Банши Инишерина" проходили на острове Инишмор у западного побережья Ирландии, где также разворачивается действие пьесы Макдоны "Лейтенант с острова Инишмор".

Премьера фильма состоялась 6 сентября на 79-м Венецианском кинофестивале. По итогам смотра Фаррелл получил награду как лучший актер, а Макдоне достался приз за лучший сценарий. Кинотеатральный прокат картины стартовал 21 октября.

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