В Сети вышел фильм Мартина Макдоны "Банши Инишерина"

Черная трагикомедия ирландского режиссера Мартина Макдоны "Банши Инишерина" стала доступна для аренды в зарубежных онлайн-кинотеатрах. Завтра, 14 декабря, фильм появится в подписке сервиса Disney+ для пользователей из Канады, а 21 декабря — Великобритании и Ирландии. Также 20 декабря компания 20th Century Studios Home Entertainment выпустит картину на физических носителях.

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Лента рассказывает о ссоре двух друзей, живущих в начале 1920-х годов на вымышленном острове Инишерин. Их сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон, до этого исполнившие главные роли в полнометражном дебюте Макдоны — фильме "Залечь на дно в Брюгге" 2007 года.

Съемки "Банши Инишерина" проходили на острове Инишмор у западного побережья Ирландии, где также разворачивается действие пьесы Макдоны "Лейтенант с острова Инишмор".