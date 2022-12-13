Ушел из жизни Альберт Бреннер, "одевавший" "Красотку"

Скончался Альберт Бреннер – один из самых авторитетных голливудских художников-постановщиков и художников по костюмам, пишут СМИ сегодня, 13 декабря.

Фото: Ревизор Ревизор

За свою работу Бреннер пять раз был выдвинут на "Оскар". А в 2003 году он получил награду американской Art Directors Guild за выдающиеся прижизненные достижения.

По словам близких, Бреннер умер во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему шел 97-й год.