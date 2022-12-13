Ушел из жизни Альберт Бреннер, "одевавший" "Красотку"

Скончался Альберт Бреннер – один из самых авторитетных голливудских художников-постановщиков и художников по костюмам, пишут СМИ сегодня, 13 декабря.
За свою работу Бреннер пять раз был выдвинут на "Оскар". А в 2003 году он получил награду американской Art Directors Guild за выдающиеся прижизненные достижения.
По словам близких, Бреннер умер во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему шел 97-й год.
Альберт Бреннер родился в Бруклине и начинал работать в качестве оформителя манекенов. В 1906-х годах он впервые попал в кино и поначалу занимался сериалами. Важным для карьеры художника стало проектирование локации для студии Paramount в Голливуде после пожара 1983 года.
Бреннер отдал кинематографу более полувека и оформил несколько десятков фильмов, в том числе таких знаменитых, как "Красотка" с Джулией Робертс, "Космическая одиссея 2010", "Обратная тяга" и "Козерог-1". Он был партнером режиссера Гарри Маршалла восемь раз, Герберта Росса семь, Питера Хайамса – пять.