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3 часа назад

Почему до сих пор не снимают «Форсаж: Хоббс и Шоу 2»

Чемпионат.com

В 2019 году вышел фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» — спин-офф гоночной серии про одноимённых персонажей, которых воплотили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем. Картина собрала в мировом прокате около $ 760 млн и стала одним из самых кассовых фильмов во франшизе. Чуть позже Скала подтвердил, что сиквел уже в разработке, однако два года спустя о нём нет никакой информации.

Почему до сих пор не снимают «Форсаж: Хоббс и Шоу 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью Comicbook продюсер франшизы Келли МакКормик заявила, что в данный момент студия не разрабатывает продолжение картины. Она отметила, что авторы с удовольствием поработали бы над сиквелом, однако прямо сейчас его даже не обсуждают. Судя по всему, проблема именно в занятости Скалы, который не может найти время для съёмок в фильме по «Форсажу».

Дуэйн очень занятой парень, и именно от него зависит судьба продолжения. Мы готовы в любой момент взяться за «Хоббс и Шоу 2», если он этого захочет.

Если Джеймс Ганн откажет Джонсону в производстве сиквела «Чёрного Адама», то актёр наверняка захочет вернуться к ещё одной прибыльной франшизе. Однако когда это произойдёт, пока неясно.

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