В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объяснил, почему фильм «Бэтгерл» не вышел в прокат. Его слова передает Independent.

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Как отметил Заслав, картина не выйдет, пока не будет готова.

«Мы не собираемся выпускать его [фильм] просто для того, чтобы заработать четверть от него. Мы не будем делать этого, если мы не верим в него», — заявил руководитель компании.

Ранее решение не выпускать «Бэтгерл» в компании объясняли «стратегией руководства в отношении вселенной DC и HBO Max». Уточнялось, что отмена релиза не была связана с игрой актрисы Лесли Грейс, которая исполняет главную роль в проекте.

Премьера картины «Бэтгерл» была запланирована на конец 2022 года. Однако в августе прокат фильма отменили. Отмечалось, что подобное решение было связано с несколькими факторами. Так, бюджет фильма, по некоторым данным, превысил 90 миллионов долларов из-за расходов во время пандемии. При этом компания, занимавшаяся созданием картины, не была уверена, что кассовые сборы смогут отбить такую сумму.