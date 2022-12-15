«Тролль» стал самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix

В начале декабря на Netflix вышел фильм «Тролль». Кто бы мог подумать, но проект стал самым популярным неанглоязычным фильмом площадки, собрав 128 млн часов просмотров.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Режиссёр картины Роар Утхауг отметил, что гордится показателями ленты. А ещё больше он гордится за то, что фильм был снят в Норвегии.

Чудо случается! «Тролль» стал не только самым популярным фильмом прошлой недели, но и самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix в истории. Дух захватывает от того, что мы в крошечной Норвегии можем снимать фильмы, которые охватят весь мир. Горжусь этим.