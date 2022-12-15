Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
3 часа назад

«Тролль» стал самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix

Чемпионат.comиещё 2

В начале декабря на Netflix вышел фильм «Тролль». Кто бы мог подумать, но проект стал самым популярным неанглоязычным фильмом площадки, собрав 128 млн часов просмотров.

«Тролль» стал самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёр картины Роар Утхауг отметил, что гордится показателями ленты. А ещё больше он гордится за то, что фильм был снят в Норвегии.

Чудо случается! «Тролль» стал не только самым популярным фильмом прошлой недели, но и самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix в истории. Дух захватывает от того, что мы в крошечной Норвегии можем снимать фильмы, которые охватят весь мир. Горжусь этим.

«Тролль» рассказывает о пробуждении гигантского горного тролля в современной Норвегии. Существо разрушает всё на своём пути и не останавливается, а главным героям нужно остановить тролля и поверить в то, что легенды норвежского фольклора могут оживать.

Фильмы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители