Netflix снимет киноадаптацию аниме "Моя геройская академия"

Стриминговая платформа Netflix снимет лайв-экшн по мотивам манги "Моя геройская академия". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Продюсер Джоби Харольд, известный по проектам "Меч короля Артура" и "Оби-Ван Кеноби", займется написанием сценария к полнометражному фильму. Режиссер проекта - Синсуке Сато. Он уже работал над адаптацией манги "Блич". Для японского режиссера грядущий лайв-экшн станет первым англоязычным проектом в карьере.

Манга "Моя геройская академия" рассказывает о мире, в котором многие люди имеют суперспособности - причуды. Чтобы бороться с преступниками со сверхсилами, были организованы академии для обучения супергероев.