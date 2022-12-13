Критики в восторге от «Аватара 2»

Вечером 13 декабря спало эмбарго на рецензии «Аватара: Путь воды». В целом сиквел очень понравился критикам — многие называют его самым красивым фильмом после первого «Аватара». Однако некоторые отмечают, что фильм вышел несколько перегруженным, поэтому неподготовленному зрителю будет тяжело усидеть больше трёх часов на сеансе.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На момент публикации заметки средний балл фильма на Metacritic составляет 72/100. Для сравнения — у первой части было 83.

Больше всего критиков поразили эпичность картины и невероятное качество спецэффектов. От Джеймса Кэмерона никто меньшего и не ожидал.

Джеймс Кэмерон выпустил космическую морскую эпопею, которую мог создать только он: эксцентричную, душевную, радостную, тёмную и очень, очень синюю. Да, он все ещё далеко впереди остальных.

Кэмерон заставляет вас заботиться об этом месте, о его обитателях, о его дикой природе и особенно о китах с Пандоры.

Это не просто контент, который вы проглатываете и забываете. «Аватар: Путь воды» — это фильм, который погружает зрителя в другой мир на три потрясающих часа. Мы действительно пришли сюда за магией кино.

А что мы находим в фильме, помимо высокотехнологичной картинки? Пресный сюжет похож на детскую сказку без юмора; юношеская история без эмоциональных травм; экшен-триллер без каких-либо сюжетных ставок.

Единственную негативную рецензию на данный момент опубликовал портал The Telegraph. Редактор издания заявил, что лента во многом повторяет сюжет первой части и не представляет из себя ничего выдающегося.