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1 час назад

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Кино-Панк

В Лос-Анджелесе объявили претендентов на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы — «Золотой глобус». В числе лидеров «Банши Инишерина».

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

У «Банши Инишерина» — восемь номинаций. У победителя фестиваля в Каннах — «Треугольника печали» — две. В категории «Лучший драматический фильм» выдвинуты: «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда и «Элвис» База Лурмана.

Лучший драматический сериал будут выбирать из «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом Дракон», «Озарк» и «Разделение».

Фильмы,Лучше звоните Солу,Тодд Филд,Стивен Спилберг,Джеймс Кэмерон,
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