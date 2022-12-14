Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявили претендентов на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы — «Золотой глобус». В числе лидеров «Банши Инишерина».

У «Банши Инишерина» — восемь номинаций. У победителя фестиваля в Каннах — «Треугольника печали» — две. В категории «Лучший драматический фильм» выдвинуты: «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда и «Элвис» База Лурмана.