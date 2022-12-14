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1 час назад

Критиков не потряс "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона

Игромания.ру

«Аватар» Джеймса Кэмерона в своё время стал сенсацией и приобрёл ранг культового, не в последнюю очередь благодаря технической стороне зрелища. Спустя 13 лет зрителей сложно удивить яркими спецэффектами и компьютерной графикой. И это сказалось на оценках критиков.

Критиков не потряс "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По версии Metacritic средний балл фильма «Аватар: Путь воды» составил всего 72. Это заметно ниже оценки оригинала: 83. Хотя преимущественно большинство отзывов — хвалебные, практически каждому рецензенту нашлось в чём упрекнуть новую сагу Кэмерона.

С точки зрения глубины повествования и тем более диалогов, этот сиквел стоимостью 350 миллионов долларов почти так же прост, как и его предшественник, а временами даже слабее. Но расширенный, поражающий разнообразием мир привлекает, зрелищность гипнотизирует и пробуждает страсть к познанию окружающей среды, а боевые действия настолько интуитивные и захватывающие, насколько может пожелать любая аудитория, — The Hollywood Reporter.

При всем прогрессе миростроительства «Путь воды» не расширяет, а сужает горизонты. Грустно видеть, как великий режиссёр пятится из творческого тупика, — The Telegraph.

В лучшие свои моменты фильм трогает за душу. Но они не так и часты. Кэмерон в «Пути воды» рассказывает неглубокую и утомительную историю для любителей попкорна — но как же он рассказывает эту историю! Сценарий, который он написал в соавторстве, основан на ряд вполне пригодных клише, и они придают фильму необходимый привкус семейного приключенческого триллера, но не более того, — Variety.

Стоит отметить, что агрегатор Rotten Tomatoes оказался более благосклонным к «Пути воды». По его версии фильм оценён в 85% свежести, и это даже выше, чем у оригинала.

«Аватар: Путь воды» появится в российских кинотеатрах, но дата премьеры пока не объявлена.

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