Критиков не потряс "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона

В лучшие свои моменты фильм трогает за душу. Но они не так и часты. Кэмерон в «Пути воды» рассказывает неглубокую и утомительную историю для любителей попкорна — но как же он рассказывает эту историю! Сценарий, который он написал в соавторстве, основан на ряд вполне пригодных клише, и они придают фильму необходимый привкус семейного приключенческого триллера, но не более того, — Variety.