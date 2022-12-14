«Пиноккио Гильермо дель Торо»: мотивация к избавлению от лжи

Ремейки-ремейки, от них некоторая часть зрителей успела изрядно устать, это не секрет, здесь нечего стыдиться. Однако не все творцы идут шаг в шаг за оригиналом. Известный мастер ужасов и душевных терзаний — Гильермо дель Торо — совместно со стриминговым сервисом Netflix оживил деревянного мальчика, известного всему миру. Тлум.Ру посмотрел нового «Пиноккио» (он же «Пиноккио Гильермо дель Торо»), выполненного в формате stop-motion, и готов поделиться своим мнением. Главный спойлер — было круто, невероятно круто.

Фото: tlum.ru tlum.ru

О чём?

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Фабула мультфильма не меняется: мастер создания различного волшебства из дерева Джепетто, не в силах совладать с тоской по погибшему сыну Карло, выстругивает ему замену. Ночка у плотника выходит бурной и нервной, под утро все воспоминания возвращаются одним махом, когда поделка уверенно встаёт на ноги и, передвигаясь аки жеребёнок, начинает крушить всё на своём пути, не забывая интересоваться о каждой мелочи.

Джепетто сперва думает, что повредился умом, потом понимает, как на Пиноккио отреагируют его давние знакомые, городок-то маленький, слухи ползут быстро. И вообще, фоном у мультфильма идут настоящие исторические события — тридцатые годы в Италии.

Стоит отдать Гильермо дель Торо должное, он, уж если берётся перекраивать какие-то известные сказки или поговорки, делает это виртуозно, всегда с умом и душевностью продумывая, как отреагирует зритель. Особенно, зритель неподготовленный, ведь мультфильм-то вроде как детский, но при этом темы, затронутые в нём то чуть-чуть, то до боли в сердце, заставят задуматься и малюток, и их родителей, некоторые из которых наверняка не раз успели насладиться режиссёрскими работами испанского кинодеятеля.

Несомненно, историю «Пиноккио» стоит в первую очередь воспринимать как поучительный элемент, только вот Гильермо умудрился перевернуть всё это так, как ему захотелось. В хорошем смысле. То, как не самый настоящий мальчик начинает постепенно осознавать мир, умудряясь до последнего не терять детскую наивность, в новом видении умиляет. Если уж воспринимать некоторые уроки, показанные за два часа — да, да, будете смотреть, так усаживайтесь поудобнее! — хронометража, то делать это буквально.

Давайте сосредоточимся на том, какие эмоции Гильермо дель Торо, показывая нетипичную историю о Пиноккио, пытается пробудить в зрителях.

№ 1: Интерес

Что будет, если… Пиноккио здесь выступает самым-самым настоящим ребёнком, энергичным шалопаем, которому мелко буянить и крупно влипать в неприятности не в состоянии помешать находящийся возле деревянного сердца Сверчок. Мальчик не всё понимает, но мгновенно радуется любому открытию, даже тому, которое пока не совершил.

Если вы, наблюдая за поведением героя, начнёте морщиться и вздыхать, то это вполне нормальная реакция. Мы ведь, по сути, подглядываем за чужими действиями, любой совет останется не услышанным. Но ничего, Джепетто, хоть и сам немного успел временно сойти с ума от действий выструганного сына, сумел интересом к мелочам и простоте жизни проникнуться. Не он один, кстати, Сверчка задело ой-ой как, ну, в душевном плане. Хотя пару раз и в физическом.

№ 2: Печаль

У Джепетто из этой экранизации крайне грустная история: потеряв сына при незапланированной бомбардировке, он, даже спустя десятилетия, не смог смириться с утратой. Ежедневные посещения могилы не помогли справиться с горем. И тут появился он — замена, фантазия, при этом вполне реальный кусок дерева, чьи конечности имеют способность сгорать, быть погрызенными или попросту поломаться. Так ли не отличается Пиноккио от людей? Мальчишка и умереть может — отдельная и крайне интересная тема мультфильма.

Однако Джепетто не видит с собственном создании даже блик образа сына. Из-за чего эмоции, одолевающие старика, превращаются в нечто неразборчивое. Трансформация ждёт каждого главного героя — поэтому ближе к финалу поистине театральной постановки старый плотник сможет пролить слёзы, символизирующие осознанную печаль. Поплакать вместе с ним — отличное дело, ведь «Пиноккио» от Гильермо устраивает зрителю резкий подъём и мощное приземление, не раз и даже не два на протяжении двух часов.

№ 3: Сострадание

Как можно переживать тому, кто света белого не видывал, проблем не знал, а в голове, точно у Винни Пуха, опилки? Обесценивание чужих эмоций — современный бич, мы уверены, что раз сами не испытываем бурю внутри, узнав, допустим, о взаимных чувствах или о чём-то подобном, то и другие не должны.То, каким нестандартными методами Пиноккио познаёт мир, раскрывает его с другой стороны. Пусть сердце у героя не бьётся и есть лишь номинально, это не мешает ему становиться простым и понятным для зрителей. Пока улетучивается стружка первого бурного и разгромного знакомства, Пиноккио становится старше, спекрт испытываемых эмоций у него расширяется прямо пропорционально количеству неприятностей, поджидающих не то что за углом — на ровном месте. Ему хочется сопереживать, вы обязательно это сделаете.

№ 4: Решимость

Её-то нам не хватает в любом возрасте, не в общем, а в каких-то конкретных ситуациях. Сложно взять и сорваться с места, слишком много факторов, среди которых найдутся и не самые очевидные. К примеру, мнение родителей, когда вы уже взрослые. Знакомая тема? Что-то не так, если вы, будучи самостоятельными по множеству факторов, продолжаете переживать о том, как на ваши действия отреагируют мама, папа или бабушки с дедушками.У Пиноккио нет такой проблемы. Захотел петь — спел. Захотел всё крушить — бегите, пока не попало и в вас шальным весельем. Решил стать звездой — стал. Или почти. Это уже детали. Суть в том, что у Пиноккио мало причин не двигаться вперёд, так может стоит иногда представить себя на месте подобного персонажа и сделать то, о чём давно велит сердце?

№ 5: Живость

Самое важное чувство, оно-то и переполняет Пиноккио с первой секунды, когда к нему явилось потрясающее создание, вселившее в былой ствол дерева жизнь с сознанием. Благодаря живости, Пиноккио не пошёл в школу, услышал о том, как его обманывает первый работодатель, не угодил под взрыв, выбрался из кита — потрясающим способом, хотим заметить.

Эту же живость непокорный и мечтательный мальчишка разбудил в отце. Пожилой, не пышущий здоровьем и в целом не мастак путешествовать, Джепетто, найдя подходящую цель — или даже позволив цели найти его самого — отправился в сказочно непредсказуемый путь. И кто бы сказал старику, что в тот день, когда кукла оживёт, между ними появится настоящая любовь, как между отцом и сыном, тому Джепетто наверняка рассмеялся бы в лицо.

На самом деле этот Пиноккио и его длинный путь совершенствования далеко не так понятен и лёгок для пересказа; затруднительно уместить метафоричную сказку в пяти пунктах. Мы отдельно рекомендуем этот мультфильм всем родителям, не понимающим, где заканчивается их «Я» и начинается «Я» их детей. Джепетто, пробравшись через тернии и даже в ките побывав, понял многие важные ценности и поделился ими со зрителями. Цените своих детей такими, какие они есть. Направляйте их, но не вздумайте постоянно выбирать путь за них.

Итог: