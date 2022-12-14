4 европейских фильма, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни

Европейское кино нередко уступает голливудским картинам в прокате, но это еще ничего не говорит о качестве картин. Подробнее о фильмах режиссеров из Европы, которые непременно нужно посмотреть хотя бы раз в жизни – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Лобстер" Кадр из фильма "Лобстер"

"Лобстер", 2015

Действие антиутопии разворачивается в недалеком будущем. В новой реальности одиноких людей отправляют в жуткий отель, где они должны найти себе пару за 45 дней. В противном случае, их превратят в животных и выпустят в лес.

"Догвилль", 2003

Сбежав от банды гангстеров, Грейс прячется в городке Догвилль. Местные настроены к героине добродушно: они с радостью приглашают ее к себе, а взамен не просят ничего кроме сущих мелочей – помочь по дому или присмотреть за детьми. Но с течением дней чудесный город превращается в чудовищный.

"Теория тигра", 2016

Кадр из фильма "Теория Тигра"

Женщины в семье Бергер душат мужей своей заботой: они вроде бы делают все для счастья благоверных, но те – парадокс – несчастны. В 60 лет Ян понимает, что больше не может находиться рядом с супругой, но и уйти просто так невозможно. Тогда герой решает инсценировать болезнь Альцгеймера.

"Идеальные незнакомцы", 2015