Ведущий Стерн обрушился с критикой на Гарри и Меган Маркл из-за документального фильма

Популярный в США ведущий Говард Стерн обрушился с критикой на принца Гарри и Меган Маркл из-за документального сериала от Netflix. Он обозвал их нытиками. Ведущий признался, что ему было тяжело смотреть первый эпизод документального сериала. Он готов был выключить шоу, но супруга настояла на продолжении просмотра. Стерн в эфире радио SiriusXM заявил, что прекрасно понимает злость герцога Сассекского на монархию из-за своей матери принцессы Дианы. Но при этом считает странным публичные откровения супружеской пары. «Но, Господи Иисусе, когда эти двое начинают ныть: "Ой-ой-ой, я им не нравлюсь", и она хочет, чтобы ее любили в этой стране, — ну ребята!» — поделился ведущий. Стриминговая платформа Netflix выпустила документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл, состоящий из двух эпизодов. В первой части супруги рассказали о знакомстве и отношениях в королевской семье.