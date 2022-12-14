Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Ведущий Стерн обрушился с критикой на Гарри и Меган Маркл из-за документального фильма

Слово и Дело

Популярный в США ведущий Говард Стерн обрушился с критикой на принца Гарри и Меган Маркл из-за документального сериала от Netflix. Он обозвал их нытиками. Ведущий признался, что ему было тяжело смотреть первый эпизод документального сериала. Он готов был выключить шоу, но супруга настояла на продолжении просмотра. Стерн в эфире радио SiriusXM заявил, что прекрасно понимает злость герцога Сассекского на монархию из-за своей матери принцессы Дианы. Но при этом считает странным публичные откровения супружеской пары. «Но, Господи Иисусе, когда эти двое начинают ныть: "Ой-ой-ой, я им не нравлюсь", и она хочет, чтобы ее любили в этой стране, — ну ребята!» — поделился ведущий. Стриминговая платформа Netflix выпустила документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл, состоящий из двух эпизодов. В первой части супруги рассказали о знакомстве и отношениях в королевской семье.

Ведущий Стерн обрушился с критикой на Гарри и Меган Маркл из-за документального фильма
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Фильмы,Говард Стерн,принц Гарри,Иисус Христос,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители