Режиссер "Чудо-женщины" объяснила приостановку проекта

"Я никогда не покидала проект. Я всегда была открыта для обсуждения различных вопросов. В моем понимании, я ничего не могла сделать для продвижения [этого проекта]. Очевидно, что студия DC сейчас занята своими реформами, поэтому принимать какие-либо решения тяжело", - отметила Дженкинс.