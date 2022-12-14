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1 час назад

Режиссер "Чудо-женщины" объяснила приостановку проекта

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Пэтти Дженкинс объяснила решение DC приостановить работу над "Чудо-женщиной 3" реформами внутри студии, передает Screen Rant.

Режиссер "Чудо-женщины" объяснила приостановку проекта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я никогда не покидала проект. Я всегда была открыта для обсуждения различных вопросов. В моем понимании, я ничего не могла сделать для продвижения [этого проекта]. Очевидно, что студия DC сейчас занята своими реформами, поэтому принимать какие-либо решения тяжело", - отметила Дженкинс.

Недавно стало известно, что новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран отклонили вариант сценария Дженкинс для продолжения "Чудо-женщины". Решение объяснили тем, что концепт фильма не согласуется с новым вектором развития киностудии.

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