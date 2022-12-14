Съемки третьего "Дэдпула" начнутся в мае 2023 года

Стала известна дата старта съемок третьей части франшизы "Дэдпул" с Райаном Рейнольдсом, сообщает Collider. Об этом в интервью порталу рассказал режиссер фильма Шон Леви. По его словам, съемки начнутся в мае 2023 года, а сейчас все еще продолжается работа над сценарием ленты. Леви отметил, что считает третью часть "Дэдпула" самой смешной и динамичной в серии. Сюжет будущей картины пока держится в секрете, но известно, что фильм уже получил рейтинг R, что означает, что лица, не достигшие 16-летнего возраста, будут допускаться на сеанс только в присутствии родителей. Также ранее сообщалось о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи. Мировая премьера фильма "Дэдпул 3" заявлена на 8 ноября 2024 года.