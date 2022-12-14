Режиссер второго "Джокера" Тодд Филлипс объяснил, почему скрывает Леди Гагу в образе Харли Квинн

Режиссер второго "Джокера" Тодд Филлипс объяснил, почему не показывает Леди Гагу в образе Харли Квинн. Об этом он рассказал изданию ScreenRant. Вопрос о фотографиях Леди Гаги в образе возлюбленной Джокера Харви Квинн задали постановщику после публикации первого кадра со съемок второй части "Джокера", на котором играющий его Хоакин Феникс вновь вернулся к узнаваемому образу главного злодея Готэма. Филиппс признался, что после этого фанаты стали писать ему в личные сообщения в соцсетях с требованием показать Леди Гагу в образе спутницы и напарницы Джокера. По словам режиссера, он не намеренно скрывает ее от журналистов, просто съемочный блок с участием Гаги еще не начался. "Простите, но вам придется подождать еще немного, потому что Леди Гага приступит к съемкам в фильме только после Нового года", — заявил Филиппс.