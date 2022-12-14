Культовый британский ситком "Пип-шоу" получит ремейк

Канал FX, принадлежащий компании Disney, заказал производство пилотной серии ремейка культового британского ситкома "Пип-шоу", придуманного создателем "Наследников" Джесси Айзенбергом. Об этом сообщает Deadline. По данным издания, функции сценаристки и исполнительной продюсерши нового "Пип-шоу" возьмет на себя Стефани Робинсон, ранее работавшая над сериалами "Атланта" и "Чем мы заняты в тени". Deadline отмечает, что это далеко не первая попытка сделать американскую адаптацию проекта, который выходил на британском Channel 4 с 2003 по 2015 год. За последние 17 лет предпринималось как минимум четыре попытки снять ремейк (последняя также была инициативой FX), однако ни одно из шоу так и не увидело свет. Как указывает Deadline, в этот раз канал настроен сделать не близкий к оригиналу ремейк, а сериал, вдохновленный британским ситкомом. В частности, в нем будут две главные героини — вместо двух главных героев, которых играли комики Дэвид Митчелл и Роберт Уэбб. Оригинальное "Пип-шоу" рассказывало о жизни двух непутевых лучших друзей, снимающих квартиру в южном Лондоне. Стилистической особенностью ситкома была съемка субъективной камерой и использование закадрового голоса, который озвучивал мысли главных героев. Ранее сообщалось, что режиссеры пятого "Крика" могут снять ребут "Побега из Нью-Йорка".