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1 час назад

Фильм "Железный человек" и мультфильм "Русалочка" признаны национальным достоянием США

Газета.Ruиещё 1

Фильмы "Железный человек", "Когда Гарри встретил Салли" и мультфильм "Русалочка" включены в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США, сообщает Variety. Также список пополнили еще 25 картин, в том числе "Кэрри" (1976), снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, мюзикл "Лак для волос" (1988) и другие.

"Железного человека" признали национальным достоянием США
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В 2020 году Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние. В реестр вошли фильмы "Темный рыцарь" (2008, Кристофер Нолан), "Заводной апельсин" (1971, Стэнли Кубрик), "Братья Блюз" (1980, Джон Лэндис), "Шрек" (2001, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон), "Саспенс" (1913, Филлипс Смолли, Лоис Вебер), "Хлеб" (1918, Ида Мэй Парк).

В национальный реестр с 1989 года входят ленты с признанным "культурным, историческим или эстетическим значением", которым на момент попадания в список должно быть не менее 10 лет. Всего в реестре 800 фильмов.

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