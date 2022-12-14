"Железного человека" признали национальным достоянием США

Фильмы "Железный человек" , "Когда Гарри встретил Салли" и мультфильм "Русалочка" включены в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США , сообщает Variety. Также список пополнили еще 25 картин, в том числе "Кэрри" (1976), снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга , мюзикл "Лак для волос" (1988) и другие.

В национальный реестр с 1989 года входят ленты с признанным "культурным, историческим или эстетическим значением", которым на момент попадания в список должно быть не менее 10 лет. Всего в реестре 800 фильмов.