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3 часа назад

Netflix выпустит экранизацию классической манги "Городской охотник"

Газета.Ru

Японский контент Netflix расширится с экранизацией классической японской манги "Городской охотник".

Netflix выпустит экранизацию манги "Городской охотник"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Японский ведущий актер Рёхэй Судзуки ("Сегодон") сыграет главную культовую роль Рё Саэба. Режиссером выступит Юичи Сато ("Кисараги", "Клубничные ночи" и "Конец крошечного мира"). Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Созданный художником Цукасой Ходзё "Городской охотник" был основным продуктом японской поп-культуры на протяжении 1980-х годов, было продано более 50 млн копий книги по всему миру.

Франшиза породила популярный аниме-сериал и множество полнометражных адаптаций, в том числе фильмы, снятые в Гонконге (один с Джеки Чаном в главной роли), Франции и материковом Китае. Но сейчас это будет первая адаптация в качестве фильма с живыми актерами в его родной Японии.

Netflix описывает проект как "современную обновленную версию манги, действие которой происходит на шумных улицах Синдзюку". Стример поставил цель запустить фильм в 2024 году.

Фильмы,Рехэй Судзуки,Джеки Чан,Netflix,
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