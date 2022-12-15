Netflix выпустит экранизацию манги "Городской охотник"

Японский контент Netflix расширится с экранизацией классической японской манги "Городской охотник".
Японский ведущий актер Рёхэй Судзуки ("Сегодон") сыграет главную культовую роль Рё Саэба. Режиссером выступит Юичи Сато ("Кисараги", "Клубничные ночи" и "Конец крошечного мира"). Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Созданный художником Цукасой Ходзё "Городской охотник" был основным продуктом японской поп-культуры на протяжении 1980-х годов, было продано более 50 млн копий книги по всему миру.
Франшиза породила популярный аниме-сериал и множество полнометражных адаптаций, в том числе фильмы, снятые в Гонконге (один с Джеки Чаном в главной роли), Франции и материковом Китае. Но сейчас это будет первая адаптация в качестве фильма с живыми актерами в его родной Японии.
Netflix описывает проект как "современную обновленную версию манги, действие которой происходит на шумных улицах Синдзюку". Стример поставил цель запустить фильм в 2024 году.