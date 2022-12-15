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2 часа назад

Генри Кавилл не сыграет Супермена в фильме Джеймса Ганна

runews24.ruиещё 1

Джеймс Ганн сообщил, что работа над фильмом о Супермене будет проводиться без участия актёра Генри Кавилла, который ранее играл эту роль.

Генри Кавилл не сыграет Супермена в фильме Джеймса Ганна
Фото: runews24.rurunews24.ru

Один из руководителей DC Films Джеймс Ганн пояснил, что он вместе с Питером Сафраном встретился с актёром и обсудил возможность поработать с Кавиллом в будущем.

Однако в ближайшем фильме о Супермене он не появится. При этом в октябре Генри Кавилл говорил о том, что вернётся к своей роли. Он даже сыграл в титрах «Чёрного Адама».

Джеймс Ганн рассказал, что у него и Сафрана уже есть идеи для DC. Поделиться информацией они смогут в начале 2023 года.

Они собираются снять фильмы о ранней истории Супермена, поэтому в них будет играть другой актёр.

Фильмы,Генри Кавилл,Джеймс Ганн,
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