4 захватывающих фильма не для слабонервных

От этих картин тяжело оторваться, но пересматривать их мало кто решится. Подробнее о фильмах для тех, кого не пугают слова "не для слабонервных" – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "мама!" Кадр из фильма "мама!"

"мама!", 2017

Отношения пары переживают кризис. Ситуация усугубляется, когда в один из дней к супругам в дом приходят непрошеные гости. Для него – поэта в поисках вдохновения – это глоток свежего воздуха. Но у главной героини незнакомцы вызывают подозрение, и вскоре ей предстоит убедиться в том, что интуиция ее не подвела.

"Реквием по мечте", 2000

Сара мечтает о минуте славы в телевизионном шоу, ее сын Гарольд грезит о богатстве, а его подруга Мэрион о собственном магазине. Каждый из них выбирает скользкую дорожку для достижения целей, и для каждого она оборачивается трагедией.

"Преисподняя", 2016

Лиз нема, но несмотря на недуг, ей удается построить жизнь. Она выходит замуж, воспитывает детей и работает повитухой. Но однажды в ее город приезжает человек из прошлого, от которого она скрывается уже несколько лет.

"Страна призраков", 2017