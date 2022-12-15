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38 минут назад

4 захватывающих фильма не для слабонервных

Мира Маркина

От этих картин тяжело оторваться, но пересматривать их мало кто решится. Подробнее о фильмах для тех, кого не пугают слова "не для слабонервных" – в материале "Рамблера".

4 захватывающих фильма не для слабонервных
Фото: Кадр из фильма "мама!"Кадр из фильма "мама!"

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"мама!", 2017

Кадр из фильма "мама!"

Отношения пары переживают кризис. Ситуация усугубляется, когда в один из дней к супругам в дом приходят непрошеные гости. Для него – поэта в поисках вдохновения – это глоток свежего воздуха. Но у главной героини незнакомцы вызывают подозрение, и вскоре ей предстоит убедиться в том, что интуиция ее не подвела.

"Реквием по мечте", 2000

Кадр из фильма "Реквием по мечте"

Сара мечтает о минуте славы в телевизионном шоу, ее сын Гарольд грезит о богатстве, а его подруга Мэрион о собственном магазине. Каждый из них выбирает скользкую дорожку для достижения целей, и для каждого она оборачивается трагедией.

"Преисподняя", 2016

Кадр из фильма "Преисподняя"

Лиз нема, но несмотря на недуг, ей удается построить жизнь. Она выходит замуж, воспитывает детей и работает повитухой. Но однажды в ее город приезжает человек из прошлого, от которого она скрывается уже несколько лет.

"Страна призраков", 2017

Кадр из фильма "Страна призраков"

Писательница Бэт возвращается в дом, где много лет назад с ее семьей произошла чудовищная трагедия. В доме по-прежнему живут ее мать и сумасшедшая сестра, которая не смогла оправиться от случившегося. Вскоре после приезда Бэт в доме начинают происходить странные инциденты.

Фильмы,Преисподняя,Реквием по мечте,Страна призраков,мама!,
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