Лучшие фильмы и сериалы 2022 года

Портал IMDb поделился топом фильмов и сериалов 2022 года. Какие проекты вошли в список, читайте в материале «Рамблера».
Новая версия «Бэтмена» от автора «Планеты обезьян» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету Бэтмен обнаруживает коррупцию в Готэм-сити, которая связана с его собственной семьей, когда сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано и другие.
Первый в истории фильм ужасов Marvel в лучших традициях студии, в котором Стивен Стрэндж столкнется не только с бароном Моро, но и с самым страшным противником – темной версией самого себя. К главной роли возвращается Бенедикт Камбербэтч, а компанию ему составят Элизабет Олсен, Рэйчел МакАдамс и другие.
Тор объединяется с Валькирией, Коргом и Джейн Фостер, ставшей Могучим Тором, чтобы помешать Горру Убийце богов уничтожить всех богов. В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл, Тесса Томпсон, Тайка Вайтити, Рассел Кроу и другие.
В список также вошли «Топ Ган: Мэверик», «Черная Пантера: Ваканда навсегда», «Северянин», «Серый человек», «Все везде и сразу», «Смерть на Ниле» и «X».
Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.
Сериал снят по мотивам книги Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», события которой разворачиваются за 170 лет до «Песни льда и пламени» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие. Между двумя ветвями дома повелителей драконов разворачивается битва за Железный трон, кто уступит в кровопролитной войне?
Спин-офф «Во все тяжкие», который оказался не хуже оригинала. Проект рассказывает историю об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
В топ также вошли такие сериалы, как «Властелин колец: Кольца власти», «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».