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20 минут назад

Лучшие фильмы и сериалы 2022 года

Мира Маркина

Портал IMDb поделился топом фильмов и сериалов 2022 года. Какие проекты вошли в список, читайте в материале «Рамблера».

Лучшие фильмы и сериалы 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Бэтмен" Кадр из фильма "Бэтмен"

Топ-10 фильмов 2022 года:

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«Бэтмен»

Новая версия «Бэтмена» от автора «Планеты обезьян» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету Бэтмен обнаруживает коррупцию в Готэм-сити, которая связана с его собственной семьей, когда сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано и другие.

Кадр из фильма "Бэтмен"

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Первый в истории фильм ужасов Marvel в лучших традициях студии, в котором Стивен Стрэндж столкнется не только с бароном Моро, но и с самым страшным противником – темной версией самого себя. К главной роли возвращается Бенедикт Камбербэтч, а компанию ему составят Элизабет Олсен, Рэйчел МакАдамс и другие.

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

«Тор: Любовь и гром»

Тор объединяется с Валькирией, Коргом и Джейн Фостер, ставшей Могучим Тором, чтобы помешать Горру Убийце богов уничтожить всех богов. В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл, Тесса Томпсон, Тайка Вайтити, Рассел Кроу и другие.

Кадр из фильма "Тор: Любовь и гром"

В список также вошли «Топ Ган: Мэверик», «Черная Пантера: Ваканда навсегда», «Северянин», «Серый человек», «Все везде и сразу», «Смерть на Ниле» и «X».

10 лучших фильмов 2022 года

Топ-10 сериалов 2022 года:

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Дом Дракона»

Сериал снят по мотивам книги Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», события которой разворачиваются за 170 лет до «Песни льда и пламени» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие. Между двумя ветвями дома повелителей драконов разворачивается битва за Железный трон, кто уступит в кровопролитной войне?

Кадр из сериала "Дом дракона"

«Лучше звоните Солу»

Спин-офф «Во все тяжкие», который оказался не хуже оригинала. Проект рассказывает историю об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Кадр из сериала "Лучше звоните Солу"

В топ также вошли такие сериалы, как «Властелин колец: Кольца власти», «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».

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