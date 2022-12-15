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2 часа назад

Ольга Бузова назвала проект «СамоИрония судьбы!» подарком для россиян

Слово и Дело

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о своем участии в новогоднем проекте «СамоИрония судьбы!». По словам артистки, кинолента станет особенным подарком для всех жителей России.

Бузова назвала проект «СамоИрония судьбы!» подарком для россиян
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда благодарна телеканалу ТНТ за возможность подарить людям радость. По словам певицы, в новогоднюю ночь никто не останется без улыбки за просмотром «СамоИронии судьбы!».

«Поверьте, это будет очень оригинально и смешно, так что надеюсь, что вы, как и я, проведете новогоднюю ночь вместе с ТНТ!» — цитирует Бузову пресс-служба телеканала.

О проекте высказались также комики Гарик Мартиросян и Тимур Батрутдинов. Артисты подчеркнули, что не старались в фильме спародировать актеров легендарной советской мелодрамы «Ирония судьбы». Наоборот, звезды и создатели новой комедии постарались выпустить свой особенный проект, именно поэтому просмотр ленты, по их мнению, дополнит любой новогодний стол и подарит семьям ощущение тепла и уюта.

Премьера фильма ТНТ состоится в 21:30 по московскому времени 31 декабря.

Фильмы,Тимур Батрутдинов,Гарик Мартиросян,Ольга Бузова,
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